都是被戰爭傷害的女性！台灣慰安婦創作自療、《安妮日記》重現密室生活



▲慰安婦阿嬤的創作與故事，是活生生的歷史入口。（圖／國立臺灣文學館提供，以下同）

記者林育綾／綜合報導

戰爭故事多半描述沙場上的情境，卻很少透過女性的雙眼和敘述，去看沙場以外戰爭的樣貌。在台灣的女性戰爭受難者當中，慰安婦的遭遇令人同情，數十年來飽受各方異樣眼光，成為漸漸老去的「阿嬤們」；而在不同的時空，荷蘭的《安妮日記》作者安妮當年為了躲避戰爭，藏身於閣樓密室，她的日記成為二戰的珍貴見證。

國立臺灣文學館舉辦「安妮與阿嬤相遇─看見女孩的力量」展覽，讓觀眾有機會透過這兩個不同時空、卻有相似經歷的女性，如何藉由文字或藝術來自我修復，又是如何看待戰爭？除了展出安妮日記手稿複製品，也重現安妮當年在閣樓密室的生活；還有台籍慰安婦面對生命苦痛時，藉由繪畫來自我療癒的過程。



▲展場重現《安妮日記》作者當年為躲避戰爭，藏身密室的生活。



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戰爭是什麼？除了充滿陽剛氣味的英勇殺敵、浴血奮戰，除了戰術、武器、金錢和傷亡名單，人們該如何看戰爭的另一面，包括那些沒有走上戰場作戰者的生命經驗、那些置身於底層的小人物的記憶、那些在炮火後倖存的人們，是如何努力維持生活。

「安妮與阿嬤相遇─看見女孩的力量」展覽，由國立台灣文學館與婦女救援基金會「阿嬤家─和平與女性人權館」主辦，還有荷蘭「安妮之家」協辦，展期自4月11日起～8月18日。在安妮與阿嬤之間，不同的時空卻有相似的際遇，並能透過她們的作品更深刻感受，每一個人都需要平等對待彼此。



▲《安妮日記》是安妮當年在戰爭時寫下的所有心事，包含處境艱困，後來成為二戰的珍貴見證。

關於《安妮日記》：1942年6月12日，安妮‧法蘭克在烽火連天的13歲生日，收到的禮物是一本紅白格紋日記本，之後她開始將自己置身於戰爭陰影下的所有少女心事，通過文字保留在日記本上。7月全家人躲進父親公司的閣樓密室，儘管行動受限、處境艱困，她仍持續以充滿溫度而又早熟的筆調，訴說面對死亡隨時可能降臨的心路歷程、與家人的衝突對峙、青春期的渴望，還有她對自由、尊嚴和人性的終極信念。直到1944年8月1日，藏身地點被查獲的前三天為止。安妮死時年僅15歲，相傳是被出賣才遭查獲藏身地點，她恐怕不曾預料，自己的日記會成為二戰的珍貴見證，甚至被譽為「改變世界的10本書」之一。



▲推開密室的書櫃，體驗安妮小心翼翼躲藏的情境。（圖／國立臺灣文學館提供）



關於阿嬤：約莫同一時期，地球另一端的島嶼上，同樣是花樣年華的少女們，在戰爭中成為性暴力的受害者，也被迫失去自我，所有的親情、愛情、夢想與人生，從此埋葬在異鄉的慰安所。與安妮不同的是，戰爭結束後，她們以倖存者的姿態活了下來，但數十年來飽受各方異樣眼光、冷嘲熱諷，成為漸漸老去的「阿嬤們」，但她們仍以堅毅的勇氣自我修復，直視過去的傷痕、解放暗黑的記憶，宛如強韌的蘆葦，遭遇橫逆卻不斷折。



▲小桃阿嬤70幾年前上學途中被抓去當慰安婦，一生卻等不到日本道歉，生前曾穿上台南女中制服勉勵學妹「替我完成學業」。（圖／台南女中提供）

國立台南女中鄭文儀校長哽咽訴說慰安婦「小桃阿嬤」鄭陳桃的故事，當年在女中就讀上學途中的她，竟遭日本警方強壓至海外當慰安婦，5年後返台又被親人以「家裡容不下當妓女的人」把她趕出去，此後獨居於屏東，一生在等日本道歉，卻一直到94歲過世都沒等到。 鄭文儀並表示，台南女中經國教署選派為「人權教育資源中心」，未來希望能與臺文館更密切結合，讓更多青年朋友來觀展。

安妮與阿嬤，雖然各自處於遙遠的平行空間，卻因為戰爭而有相似的連結；她們的相遇，讓我們得以透過女性的視野，看見人類在戰爭面前的靜默、控訴與抵抗，感受奮力拼搏求生的能量，以及追求和平的夢。台文館邀請所有民眾，在女性的文學中發掘超越創傷、激發前行的力量，讓歷史傷痕成為和平基石，實現尊重、平權、無暴力的未來。



▲「安妮與阿嬤相遇─看見女孩的力量」展覽開幕合影。



國立臺灣文學館

台南市中西區中正路1號