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慰安婦是妓女、議員比311重建重要　日奧運大臣頻失言辭職

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▲▼ 日本東京奧運資安大臣櫻田義孝 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京奧運大臣櫻田義孝因失言引咎辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本2020年東京奧運會國務大臣櫻田義孝（Yoshitaka Sakurada）先前失言風波不斷，不料，10日晚間舉行311東日本大震災災區岩手縣的自民黨籍眾議員餐會時，櫻田義孝致詞又稱「比重建更重要的是高橋（眾議員）」，等於打臉首相安倍晉三重視的311災後重建，再度引起爭議。對此，櫻田義孝已經向安倍晉三請辭獲准。

綜合日媒報導，櫻田義孝致詞時說，舉辦東京奧運會吸引世界各地的人來日本，而岩手縣也因為311東日本大震災會有許多人到訪，「希望大家以款待之心來協助災後重建，而且，比重建更重要的是高橋（眾議員）」，意指要大家支持高橋眾議員。

外界抨擊櫻田義孝發言「輕視震災災區」，尤其此話等於打臉安倍內閣重視的311災後重建政策，引起輿論譁然。對於記者提問失言問題，櫻田義孝還一度回應「我沒有說過這句話，我沒有這樣的記憶」。

最後，因為外界嚴重撻伐，櫻田義孝終於正式道歉，「說了會傷害災民心的話，我感到非常抱歉，我收回我的話，這樣還不夠，我已經遞出辭呈」。而收到櫻田義孝辭呈的安倍晉三則表示，「任命責任在我，事情會變成這樣，我向國民道歉」。報導指出，奧運大臣可能將由前奧運大臣鈴木俊一接任。

不過這不是櫻田義孝第一次失言，他2月才因為出席國會遲到，被在野黨議員抵制；對被診斷出白血病的奧運游泳女將池江璃花子（Rikako Ikee）直嘆失望；2016年更稱慰安婦是「職業妓女」；甚至說自己從來沒用過電腦，工作都是給下屬做。連連發言失當讓日本民眾相當不滿，當時民調指出，有65%民眾認為他不適任奧運國務大臣。

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