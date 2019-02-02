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14歲遭騙淪慰安婦！金福童去世前還在氣「等不到道歉」　 南韓民眾怒圍日使館

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▲▼南韓慰安婦、金福童、Kim Bok-dong（圖／路透社）

▲南韓民眾高舉黃蝴蝶形布幅抗議。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓93歲的慰安婦受害者金福童女士（김복동，音譯）在1月28日去世，一生致力於為慰安婦受者奔走的她，直到嚥下最後一口氣之前，都還在糾結、生氣沒有得到日本安倍政府的道歉；她的親友和慰安婦團體則是在1日時，走上街頭到達日本駐南韓大使館，除了要幫金福童女士舉行告別式之外，同時也要求日本政府「正式道歉」和更多對南韓慰安婦的賠償。

綜合外媒報導，金福童女士1926年於韓國慶尚南道出生，14歲時她被告知到一處日本工廠工作，但卻被帶到一間滿是迫慰安婦的房子裡，被迫成為一名慰安婦。

1947年時，金福童女士終於結束如噩夢般的生活，回到自己的家中，自此之後她就不斷為了南韓的慰安婦奔走，向全世界公布日本的惡行，並在2012年時與跟她住一起、同樣為日軍慰安婦受害者的奇元玉女士（길원옥，音譯）成立了「蝴蝶基金會（나비기금）」，並透過創建一個名為「金福童的希望」的非營利基金會，來幫助韓國的學生。

報導中指出，金福童女士到死前的最後一刻，都還在因為沒有得到日本安倍政府的到錢而生氣，然而她仍帶著遺憾在1月28日晚間10點41分過世，享年93歲，而她的願望現在只能靠著活著下一代來完成。

南韓民眾在寒冷的天氣中，高舉黃蝴蝶形布幅，跟著放有金福童女士靈柩的靈車到首爾日本大使館前抗議，要求日方給出正式道歉和更多的賠償。隨著金福童女士的去世，目前南韓官方登記仍在世的慰安婦只剩23人。

▼南韓慰安婦金福童女士。（圖／路透社）

▲▼南韓慰安婦、金福童、Kim Bok-dong（圖／路透社）

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關鍵字：金福童,慰安婦,日本,南韓

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