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「精卵結合」真相曝光！跟你學得不一樣　嘆：當女人和卵子很難

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▲▼「精子是被抓來的」。（圖／翻攝自臉書專頁「女性主義有事嗎」）

▲臉書專頁「女性主義有事嗎」認為，把精卵結合形容成「英雄救美」的浪漫史，「都是騙人的」。（圖／翻攝自臉書專頁「女性主義有事嗎」）

生活中心／綜合報導

普遍精卵結合的描述，是否也是性別刻板印象的一種呢？一般認為，大量的精子拚命游向卵子，「第一個達陣的那個幸運兒（也就是你），會穿刺卵子的外殼，成為唯一的贏家」；然而有紛絲專頁《女性主義有事嗎》引用越來越多的研究指出，精子其實是被卵子「抓過來的」，「精卵的結合不是靠精子主動穿透卵子，而是被卵子表面的『黏著分子』抓來的。」不過科學家在研究中竟把卵子形容是「邪惡的」，又一次的性別刻板印象讓粉專大嘆：「當女人和卵子都很不容易！」

大部分的教科書將精卵結合描述成一場「精子勇者」的冒險旅程，途中會有許多精子夥伴因為體力不支而敗下陣來，最後只有一個強壯的精子能夠達陣成功，與美麗的「卵子公主」親密結合。但根據臉書專頁「女性主義有事嗎」，事實很可能並非如此。

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▲▼精子,卵子,潤滑液,懷孕。（圖／翻攝自pixabay）

▲針對精卵結合的方式，最新研究發現可能顛覆你的認知。（圖／翻攝自pixabay）

專頁引述生物學教科書《Human Anatomy and Physiology》，「當中以激情的口吻讚嘆：『在一個成人男性體內，這些身體結構每天生產數百萬的精細胞......這麼龐大的工程究竟是如何完成？』」佐證許多科學家都會用正面積極的方式形容精子和精卵結合的過程，對卵子卻不是如此。

專頁表示，過去的研究中，「以負面用詞來描述卵子的形象，其實並不少見」，而且卵子的生產被描述成「一個浪費的過程」，精子卻被視為「一個偉大的工程」，「我們總深信自然科學是中立而客觀的，因為它可以被反覆驗證；然而上面的例子卻顯示了：自然科學也是人類社會的產物，便也無可避免的被社會的偏見左右。」

專頁認為，卵子被教科書形塑成一種「被動者」，不僅被運送，還依賴著精子的救援，「這個說法是不是很想王子拯救公主的無聊故事？」雖然這般描寫能夠讓人更輕易了解精卵結合的過程，「這些措辭也複製了『男主動／女被動』、『男強／女弱』以及『女性是男性的獎品』等種種性別刻板印象。」

▲▼ 精子。（圖／免費圖庫pixabay）

▲專頁認為精子的「冒險歷程」被過譽了。（圖／免費圖庫pixabay）

專頁寫道，約翰霍普金斯大學的最新一項研究顯示，「精子最強的移動傾向，其實是讓自己『逃離』卵子」，精卵結合並不是靠精子主動穿透卵子，「更像是卵子將想逃跑的精子緊緊捉牢，一步步讓精子的頭平貼卵子表面，來協助精子以正確的方向進入卵子。」

雖然很多實驗室都有類似發現，但大多還是採取精子主動、卵子被動的觀點。專頁舉例，有些研究者依然以「精子接受器」來稱呼ZP3這個黏著分子，安排卵子被動等待的角色，就算有研究者願意承認卵子的主動性，「他們卻將卵子形容得像危險的侵略者」，「他們心中的畫面大概是這樣的，『一顆邪惡的卵子，宛如一隻張牙舞爪的蜘蛛，利用黏滯的外表來捕捉、束縛精子。』」

文末表示，卵子好不容易擺脫被動、依賴的圖像，卻又被「女人是危險又具侵略性的威脅」這種刻板印象糾纏，「當女人不容易，當一顆女人的卵子也同樣不容易。」

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關鍵字：女性主義有事嗎,女性主義,精子,卵子,性別刻板印象

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