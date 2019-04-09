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兩岸開戰願意挺身而出嗎？美民調：僅23%民眾願抵抗

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▲▼國軍「漢光33號」演習實兵演練,蔡英文（圖／記者季相儒攝）

▲國軍「漢光33號」演習實兵演練。（圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

美國杜克大學亞洲安全研究的最新民調指出，若是兩岸爆發戰爭，只有23%的台灣民眾願意挺身抵抗。這項數據與去年台灣民主基金會公布的數字差異頗大，當時調查指出，若中國大陸以武力犯台，有67％的民眾願意為保衛國家而戰

杜克大學大學政治系教授牛銘實指出，這項「台灣民意與兩岸安全」的民意調查從2002年開始至今，已邁入第17年，最新結果在今年1月出爐。其中「如果台灣與大陸發生戰爭，請問您會採取什麼行動？」這個問題採開放性回答，但填寫「從軍」、「抵抗」、「參加抗議」、「保衛國家」、「捐錢」等形同願意抵抗的回答，僅有23.3%。不過當問到，「如果台灣與大陸發生戰爭，請問您認為大多數台灣人會不會抵抗？」時，有超過60%的民眾回答的答案是肯定的，可見大部分人雖覺得自己不會抵抗，但其他人一定都會。

至於統獨議題，有62%的民眾認為，「若是台灣宣布獨立，大陸也不會攻打台灣」的話，就會贊成台灣獨立，不過，若是「台灣宣布獨立會引起大陸攻打台灣」，支持台灣獨立的人就只剩下3成。牛銘實表示，台灣民眾對於「統獨成本」有一定的概念，若是成本太高，就不會選擇獨立，他也指出，根據近年調查結果，認為兩岸終將走向「統一」的台灣民眾正逐年增加。

2018年4月台灣民主基金會公布的「2018台灣民主價值與治理」民調結果指出，67%受訪者表示，萬一中國大陸以武力攻打台灣，願意為保衛國家而戰。不過若是宣布獨立，才導致大陸攻打台灣，有近36%民眾不願意挺身抵抗。在統獨問題上，27.8%主張永遠維持現狀，僅1.5%民眾主張應盡快統一。

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關鍵字：民調,杜克大學, 台獨,武統,戰爭,統一

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