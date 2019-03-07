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影／全球一度不到300隻！基因揭露黑面琵鷺減少2大主因

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記者許展溢／台北報導

瀕危的黑面琵鷺因戰爭、化學農藥使用等環境因素，一度剩288隻，目前全球恢復到僅存不到4千隻，農委會特生中心今（7日）宣布，與台灣師範大學生命科學專業學院合作，終於完成世界首度對黑面琵鷺基因組完整定序，獲11.9億個鹼基對的基因組草圖，盼透過該基因圖譜揭露，能好好掌握保育、復育工作。

▲▼黑面琵鷺。（圖／農委會特有生物研究保育中心提供）

▲特生中心表示，黑面琵鷺目前恢復到全球僅存不到4000隻。（圖／特有生物研究保育中心提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼黑面琵鷺。（圖／農委會特有生物研究保育中心提供）

黑面琵鷺有一半以上都以台灣西南沿海濕地作為度冬地，不僅是賞鳥愛好者追逐的焦點，也是全球關注的珍貴物種，特生中心鳥類研究室副研究員姚正得指出，最新統計數量最多前3大濕地，位在台南土城469隻、嘉義布袋389隻、台南七股267隻等地，截至今年1月統計，共有2588隻在台過冬，去年則有2100隻。

姚正得表示，DDT（化學農藥）大量使用、戰爭兩大效應，讓黑面琵鷺數量驟減，直到民國50年後最後一次大戰結束、民國70年DDT停用，族群就維持不到300隻狀態，直到民國80年國際間開始有保育計畫才逐漸回升。

▲▼黑面琵鷺完成基因組草圖。（圖／記者許展溢攝）

▲白琵鷺（左）、黑面琵鷺（右）。（圖／特有生物研究保育中心提供）

特生中心表示，為完善發展黑面琵鷺保育政策，有必要了解藉由基因組所蘊含大量資訊，及黑面琵鷺族群數量在歷史上變化趨勢，以推估過去生態環境所能承載的族群數量，2015年冬天在台灣南部救到一隻雄性黑面琵鷺，根據當時檢查血液時的高品質DNA樣本，展開基因組定序研究，發現黑面琵鷺基因組草圖長度與已發表的其他鳥類相當，目前經初步解讀後比對出基因組中約12774個基因。

▲▼黑面琵鷺。（圖／農委會特有生物研究保育中心提供）

▲特生中心2015年從一隻救傷與意外死亡的黑面琵鷺個體，展開基因組定序研究。（圖／記者許展溢攝）

特生中心指出，從基因組可偵測到黑面琵鷺發生過近親交配，但持續時間不長，族群仍保留相當的遺傳多樣性，研究推估，黑面琵鷺遺傳上的有效族群約從25萬年前，由比皇家琵鷺略多1萬隻逐漸下降，到近萬年前經歷較大的下降幅度，降至族群數量約6千多隻，約相當於6萬隻的實際族群數量。

▲▼黑面琵鷺完成基因組草圖。（圖／記者許展溢攝）

▲特生中心表示，黑面琵鷺是否真能持續成長，取決於環境是否能提供足夠包括渡冬棲地等生態資源。（圖／記者許展溢攝）

特生中心說明，研究團隊也針對10隻在2002年肉毒桿菌中毒事件所取得黑面琵鷺樣本，進行全基因組重定序，同時以廣泛分布在澳洲、紐西蘭及大洋洲的皇家琵鷺進行比對，雖為黑面琵鷺近親，但現生皇家琵鷺數量可能仍高達10萬隻，基因組資料顯示，皇家琵鷺族群長期穩定，由於基因變化越多，遺傳多樣性越高，族群對於環境適應能力也就愈強，有利於族群的生存及演化。

▲▼黑面琵鷺。（圖／農委會特有生物研究保育中心提供）

▲特生中心指出，黑面琵鷺數量驟減2大原因是戰爭、化學農藥大量使用。（圖／特有生物研究保育中心提供）

姚正得說，從基因解碼提供資訊來看，全球黑面琵鷺族群成長仍有相當空間，但是否真能持續成長，取決於環境是否能提供足夠包括渡冬棲地等生態資源，如水體環境不受汙染、外在環境干擾少，水生物如魚類等供應足夠。另外，離岸風電、再生能源推動是否會影響生存？姚正得說，影響與否不方便回答，但衝擊一定會有，問題就在於要怎樣取得平衡，相信相關單位如政府機關、保育單位會再去協調。

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關鍵字：黑面琵鷺,基因組草圖,特有生物研究保育中心,戰爭,化學農藥

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