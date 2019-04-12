想心靈充電！他曝「找抱友衝動」…推舒壓新招約抱　網秒懂：療癒人心啊

▲擁抱可以療癒人心。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

生活中常常充滿壓力，要怎麼抒發、療癒自己就變得很重要。一名男網友在PTT表示，有時候會有一種很想抱人的衝動，並說不管是抱人或被擁抱，瞬間都會有種心靈祥和、被充電的感覺，忍不住問「有沒有人試過那種『約抱』」，就是約一個人或一群人出來抱一下、互相打氣，「這種想法是不是怪怪的？」

一名男網友在PTT的WomenTalk板上發文，詢問「大家可以接受抱友嗎？」文中表示，有時候會有一種很想抱人的衝動，不管是擁抱人、或被擁抱，都會瞬間心靈祥和，有充電的感覺，「可是自己一個人住在外面，朋友或同事也不會沒事抱一下」。

請繼續往下閱讀...

原PO也認為，男生跟男生抱在一起還是有點怪，「很少有男生會想跟男生抱在一起吧？但是女生們抱在一起就不會有人覺得怪……」，也說現在路上很少看到有人在free hugs。他忍不住問「有沒有人試過那種『約抱』」，就是一個人、或一群人約出來抱一下，互相打氣之類的。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO問「約抱」會不會很怪。（示意圖／Pixabay）

原PO還在留言處感嘆，「我很羨慕天線寶寶，每天腦袋空空的玩樂，說抱抱就抱抱」，並稱讚擁抱是「比無線快充還強大的充電技術」。看到貼文後，其他人紛紛在底下討論，大部分網友都表示認同原PO的感覺，「有時候會想找人抱抱」、「擁抱可以撫癒人心」、「抱抱超舒服」、「原po我也跟你一樣羨慕女生，我在美國有時候跟男性好友抱（通常是畢業離別）也挺溫馨，但我覺得當下社會的社會化有一部分就是會讓你避免男性」、「能理解你的想法，有時候真的會想抱」。

還有人直說，「大家小時候都很喜歡抱抱吧？莫名的性別標籤讓人不敢抱，可笑的社會與文明」、「小時候就開始貼標籤了吧，國小男森也不太會抱來抱去，這應該也不只台灣才這樣」、「有些很累的時候真的會很需要擁抱、很純粹的抱抱」、「從我媽媽過世後就不常討抱抱了……想起來就最常跟媽媽討抱抱」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！