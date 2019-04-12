跟「這個星座」交往最氣！鄉民一面倒認同　百人吐怨氣：心中只有自己

▲原PO問「跟哪個星座談戀愛最糟糕」，網友竟一面倒。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

雖然很多人都認為星座只是參考，但不少人還是喜歡討論星座。就有網友在PTT發問「哪個星座談戀愛最糟糕？」想知道「跟哪個星座交往最生氣」，話題果然吸引熱論，鄉民紛紛在底下留言。有人看到後，就做出表格統計結果，發現最多人點名「這個星座」，直抱怨「超自我中心、愛找碴、不認錯、三分鐘熱度」。

一名網友在PTT的WomenTalk板上發文「哪個星座談戀愛最糟糕？」文中表示，「嗨嗨！其實我不太信星座，但是不曉得跟哪個星座交往最生氣，感謝各位女版經驗豐富大大，分析分析」。

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看到貼文後，鄉民開始留言討論，「雙子不是極好就是極差」、「巨蟹啊！公認好但很自私」、「怎麼沒水瓶？水瓶也是自私的極致啊」、「天蠍啊！自私又自我感覺良好」、「處女座，機掰」、「當然是雙魚，恐怖情人」、「天秤座，自以為中央空調暖男實際上根本就是優柔寡斷軟爛男」、「魔羯啦，個性78又難搞」、「獅子，什麼都要聽他的」、「牡羊」、「金牛」。

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▲許多人談戀愛時，會稍微參考星座速配值。（示意圖／pixabay）

仔細看看留言後，雖然每個星座都有人說，但是其中「射手座」簡直像得罪整個WomenTalk板的網友，「不用想就是射手了，心中只有自己」、「射手男就各種自私又不專情，像小孩所以超沒定性，感覺很難結婚」、「射手自以為是，跟他講哪裡要改進還要被罵」、「射手適合當朋友，他對感情就是3分鐘熱度，熱度過了就是掰」、「射手沒有之一，自以為是、別人說的話聽不進去、各種說謊、說的話沒有做得到的」。

不過也有很多人表示，「我覺得個人問題比星座還重要」、「什麼年代了還用星座挑人」、「各個星座都是有渣的」、「整天講星座的人最難相處」、「居然有人認真在信星座？開玩笑嗎」、「星座當統計學看就好 凡是統計必有誤差和例外」、「和相信星座的人交往最累吧！天天星座來星座去，有問題就說這星座的人難搞，誰不累啊！」

▲網友統計結果。（圖／翻攝自PTT）

也有網友猜測答案會這麼多射手的原因，「其實是射手特別受歡迎，所以他們的前男女友人數特多才被罵慘吧」、「一片倒射手好可怕……是12月的人出生比較多（？）」、「射手是脫單比例特高嗎」、「射手確實很濫情很會哄女生，但很會交際很好相處」、「我身邊的射手都不錯啊，我也想知道射手怎麼了」。

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