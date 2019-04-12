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他到職2周發燒！老鳥不爽「新人沒凍頭」　私下開酸：還敢請假害我們累

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▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲原PO因為請病假被私下說閒話。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

生病不舒服的時候，請假不僅是讓自己休息，也是避免把病傳染給別人。一名網友在PTT表示，他到職約2周，還算是新人，前幾天發燒不舒服就請假，打電話時卻發現工作前輩態度很不好，隔幾天上班還得知，自己竟然被私下講「沒凍頭」。原PO忍不住直呼「覺得有點受傷」，也問要怎麼調適心情才好。

一名網友11日在PTT的WomenTalk板上表示，他是到職大概兩周的新人，前幾天突然發燒，還出現拉肚子跟嘔吐的情況，真的很不舒服就只好請假。打去公司請假時，發現老鳥態度不好，還告訴他「有什麼急的事情要處理，能的話吃完藥去幫忙」。

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▲▼工作,上班,打電話,上班族,辦公室,打電話,正妹,眼鏡妹,開會,電話會議,接待,櫃檯小妹（圖／Pakutaso）

▲原PO請假時，還被要求「吃完藥去幫忙」。（示意圖／Pakutaso）

沒想到他回公司上班時，發現私下被講「沒凍頭（台語，意思為做事情耐力不夠、不持久）」，也被說「新人還敢請假，害他們累」等壞話。原PO表示心裡覺得有點受傷，忍不住問「該怎麼調適才好？真的這樣觀感不好嗎？」

看到貼文後，許多人紛紛為原PO抱不平，「這種老鳥不是什麼好東西，不過還是做個樣子」、「這種老鳥不就是無病呻吟找話題聊混吃等死瞎忙裝忙，只會話當年勇猛承擔加班多厲害再明酸年輕人」、「去辦公室傳染給越多人越好」、「不需要理會他們，生病又不是你能控制的」、「新人是能做多少工作？他們會累？」

▲▼熬夜,加班,過勞,上班,工作,失眠,疲勞,健康（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲上班有很多眉角要注意。（示意圖／Pakutaso）

有網友則是分享自己的經驗，說這種事情真的難免，「之前報到後，第7天打卡後2小時開始發燒，因為跑外縣市，撐到下午2點多才請病假，隔天也請假，晚上才退燒。我是沒有調適，私下要講就講，別在我面前太過份就好，但也有可能同事間流傳你其實是去面試其它工作」。

還有網友建議原PO無視就好了，「老人會酸也是因為以前的經驗，熟了以後知道你不是那種人，自然而然就不會被酸了」，不過該位網友也說，剛來1、2週就一直請病假的人，通常撐不過2個月，「上班都好好的，但是隔天就請病假，每隔幾天就請一次，這有眼睛就看的出來是去面試，嘴巴賤一點的就會直接酸，反正保證也待不久，所以那些老人也很敢酸就是了，畢竟自己看的到吃不到的福利，卻被待不久的新人爽用，很容易覺得不平衡（不過這樣也造成新人更是待不久XD）」。

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關鍵字：請假,病假,新人,老鳥,PTT

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