遭李明彥持鋼筋痛打！賴香伶首出庭　隔著玻璃還原現場

▲李明彥強調自己並沒有對賴香伶攻擊要害，不構成重傷害。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市勞動局長賴香伶2018年遭勞工運動人士李明彥持鋼筋毆打受傷，台北地方法院12日上午開庭，首度傳喚賴香伶出庭，基於保護，賴香伶待在法庭內的指認室，並未直接與李明彥面對面，針對案發過程接受訊問。不過李明彥坦言有揮舞鋼筋，但並未構成重傷害。

此次開庭，賴香伶及勞動局張姓秘書以證人身分出庭，庭訊時勘驗案發現場監視器畫面及李明彥自行拍下的行兇畫面，因為監視器並未拍到行兇過程，僅有李明彥以手機拍下的影像，卻晃動得相當嚴重，根本無法看清楚賴香伶是如何被李明彥以鋼筋重擊。

賴香伶還原當時狀況，正在看公文的她有聽到李明彥喊了2聲，稍微抬起頭瞄到李明彥，卻立即感覺頭部遭磚塊類的重物重擊，導致她強烈耳鳴、頭痛到昏迷，直到副局長叫醒她，才知道自己被打到流血。至於是不是被鋼筋打到，打到頭部哪個部位，她不清楚，進了醫院才知道左眼上方眉骨受傷。

▲賴香伶首度出庭，還原現場，當時她被李明彥持鋼筋毆打到頭部，導致左眉骨受傷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

李明彥的辯護律師則問「以局長的高度，是否願意原諒李明彥？」但因與犯案過程無關，檢方提出異議，法官也認為還沒訊問到此階段，向賴香伶表示不用回答，賴香伶也並未多做回應。

不過在勘驗光碟時，法官發現李明彥衝進勞動局長辦公室前，在門口停頓了約20多秒，李明彥表示，當下他很遲疑「我也沒犯過這種罪，在學校我也都被欺負，抗爭這麼多年來，難道我只能走道這個地步。」

開庭結束，李明彥對著媒體表示「我是受害勞工，難道勞工只能做到這種地步。」也強調當時他衝進辦公室的速度，和平行拿著鋼筋的狀況，不可能如檢察官指稱的，刻意針對賴香伶要害部位攻擊，造成重傷害，他是希望這個社會有公義「人民應該有抵抗權，跟革命權，但在法律框架下，根本沒有這種東西存在，我也尊重了司法。」

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