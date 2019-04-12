快訊／「武統派」李毅強制出境　蘇貞昌：驅逐恐怖份子剛好而已

記者蔣婕妤／台北報導

中國和平統一促進會13日預計在台中舉辦遊行，還將邀請「旅美社會學家」李毅發表演說，李毅卻被外界發現是曾經發表「武力統一台灣」的中國大陸學者，引發爭議。李毅11日遭移民署要求限令離台，他也於12日一早離境。行政院長蘇貞昌12日受訪時開嗆，李毅舉動如同恐怖份子，驅逐出境也是剛好而已。

▲蘇貞昌。（圖／記者柳名耕攝）

針對李毅案，內政部次長11日陳宗彥表示，李毅是以旅居海外大陸地區人民身分，以觀光事由於107年8月間向移民署申請一年多次入出境證，並持證來台。依規定，大陸地區人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動、不得接受邀請發表演說。

陳宗彥指出，考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家全及社會安定之虞，經內政部移民署會同陸委會審查，依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並「限令其本日出境」。

內政部也將李毅列為「不受歡迎對象」並命令11日離境，10日中午後，李毅在台灣友人陪同下出遊神隱，截至12日凌晨0時35分左右，移民署人員總算在南投縣竹山鄉一間民宿找到他。移民署專勤隊人員和警方不敢大意，連夜安排他驅車往北，把李毅送往桃園機場搭華航CI601班機，預計12日清晨執行強制遣返作業，李毅將搭7點25分起飛的班機，遣返回出發地香港。

蘇貞昌12日受訪時強調，台灣是自由民主開放國家，歡迎各界人士來台，但假觀光真宣傳武力統一台灣，「這不但是恐怖份子，而且比起我們台灣李明哲在中國大陸被逮捕就要被關五年，我們把宣傳武統的人驅逐出境，是剛好而已，快走不送」。