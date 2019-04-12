護台抗中vs.統一遊行！台中13日決戰「集會地點重疊」　警方喊話了

▲台中火車站舊站將舉辦「413護台抗中！反制統促大遊行」的活動，希望透過此活動來捍衛民主。（圖／翻攝自413護台抗中！反制統促大遊行 FB活動）

政治中心／綜合報導

中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦大遊行，多個公民團體從昨起「413護台抗中」活動。這場活動的規劃是「現場集會、沒有遊行」，預計明天中午2點在台中車站舊站集合，集會到4點。至於統促會申請的遊行路線則是「台灣大道十段→台中火車站」、「台中火車站→東海大學附近」，由於兩者集會地點重疊，是否會出現衝突格外引發關注。

▲中國統一促進會將在台中市台灣大道，舉行「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」的遊行活動。（圖／翻攝自王浩宇FB）

時代力量立委洪慈庸今天在臉書上表示，大陸統戰人士甚至武統主張者時，就是危及這份自由的國安問題，國安單位更有責謹慎以待。

為了反制促統團體的遊行，好民文化行動、公投護台灣聯盟、全面罷免、中台灣公民行動陣線、自由台灣黨、基進黨台中黨部、時代力量台中黨部等7個公民團體也發起「413護台抗中！反制統促大遊行」。聲明指出，當「和平統一」、「九二共識」染紅台灣大道，台中市民不再沈默，因為台灣面臨的統戰手法從過去的「飛彈打下台灣」到「用錢買下台灣」，近來讓大家有感的，則是「用選舉統一台灣」。

聲明呼籲，有鑑於美加、歐盟、澳洲等國家陸續推出法案防堵中國滲透，台灣更應有一部自己的反統戰法來因應世界局勢，國會也要針對假新聞、間諜活動、中共在台代理人等進行相關立法和修法。

針對有民眾向台中市政府警察局申請「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」集會遊行，獲得核准一事，警察局副局長邱銘光表示，憲法保障人民集會自由，對民眾依法申請的集會遊行，該局均依集會遊行法規定審查，若經同意，會執行交通疏導及維持秩序，也會執行蒐證，掌握是否有違法脫序行為；至於有申請人宣稱「警車開道」，經查是自行增撰，已正式通知申請人更正以正視聽，否則將追究法律責任。

