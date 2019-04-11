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門都沒有！　陸委會：不歡迎大陸人士來台推銷「習五條」

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▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

台中週六（13日）將舉辦「和平統一融合發展論壇」和遊行，邀請大陸旅美「武統派」學者李毅，目前已遭內政部限令出境，大陸委員會主委邱垂正表示，今年來大陸促統意圖明顯，「我們不歡迎那些來台推銷習五條的中國大陸人士」。

李毅持有美國綠卡，以第三類陸客觀光申請來台，原預計13日參加台中的論壇發表演說，因違反陸客來台不得參與政治活動的規定，已遭移民署限令今天出境，並被內政部、陸委會列入不受歡迎名單和加以註記，以利日後嚴審。

中國殲11進駐西沙永興島。（圖／翻攝自中國軍網）

▲中國殲11屢次跨越台海中線。（圖／翻攝自中國軍網）

針對今年初大陸國家主席習近平提出「習五條」、「一國兩制台灣方案」，邱垂正坦言，今年以來中共的確正對台進行加速統一，消滅主權以及台灣民主自由相關制度的行為。

邱垂正提到，台灣是民主開放社會，尊重言論自由，過去也常有統派活動舉辦，但作為政府兩岸事務主管機關，「對於要消滅中華民國，對於要來實施一國兩制台灣方案的各項主張，我們是不歡迎的。所以我們對於陸方來台要參與這些活動的，都會加以限制」。

針對陸委會昨日對香港「佔中九子」遭定罪表達遺憾，遭陸方批評「不准說三道四」，邱垂正也回應，「今 天不為民主公義發聲，明天就會被邪惡霸權所陪葬」。

因此他重申，對於香港佔中案中，大陸藉由法律進行整肅事實，砸毀一國兩制招牌表達遺憾，希望香港政府回應港人民對民主自由普選期待，對基本法、港人治港、高度自治的承諾。

另對於大陸軍機上月底再次飛越我海峽中線，邱垂正指出，未來共軍越線不排除將常態化，此舉將嚴重迫害台海現狀，是台灣和國際社會所面臨的嚴峻考驗。

他說，我方有決心與信心，持續與理念相近的國家併肩合作，將絕對斷絕共產黨任何形式對中華民國主權、國家安全及民主體制脅迫的妄念。

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關鍵字：習五條,陸委會,軍機,台海中線,李毅,邱垂正,習近平,佔中

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