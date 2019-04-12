攻堅時下起「手機雨」　他們合資開機房2個月純利600多萬



▲刑事局在苗栗攻堅機房時，當場下起手機雨。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

刑事局日前獲報有詐騙集團藏身在苗栗1處高級住宅內，經多日偵查蒐證後10日前往攻堅，不料詐團成員發現警方蹤跡後，就將手機、硬碟陸續丟出窗外滅證當場下起了「手機雨」，警方最後只好請求消防局協助雲梯車，把丟在屋頂的手機、硬碟通通撿回來，訊後將7名詐團成員送辦。

警方調查，蕭姓男子（25歲）得知詐騙集團很好賺，2月時就找了6名友人一起成立詐騙機房，就挑在苗栗租下1間高級套房，7人整天都躲在套房內以手機、筆電假扮公安針對大陸民眾進行詐騙。

▼警方最後協請消防局派出雲梯車撿取詐騙成員所丟的贓證物。（圖／記者柳名耕翻攝）



刑事局偵九大隊第一隊經長期蒐證後，在10日前往攻堅，不料蕭男等人從監視器裡看到警方，就把犯案用的手機、筆電硬碟通通朝窗戶丟下，當場下起「手機雨」。

不過警方早已緊盯機房的窗戶，最後向消防局請求雲梯車，將手機、硬碟通通撿回來，共查扣筆記型電腦6台、手機12支、詐騙話術及教戰手冊、電話手績效表、不法獲利帳冊及監視器等贓證物。

而在專案小組攻堅時，詐騙集團正鎖定1名大陸的女老師詐欺，當時女老師正在依指示等待匯款，所幸警方及時趕到，成功攔阻女老師匯出10萬元人民幣。

警方清查帳本後，發現蕭男等人在2個月內就騙了約1000多萬台幣，純利高達600多萬，訊後將7人依違反詐欺罪嫌移送偵辦，複訊後皆羈押獲准。

▼蕭男等人訊後被警方依詐欺罪嫌移送偵辦，並羈押獲准。（記者柳名耕翻攝）



▼詐團所丟的手機部分已經損壞，但警方仍透過相關技術將資料取出。（圖／記者柳名耕攝）

