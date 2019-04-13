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無恥男亂打電話騙女「遮眼滾床」還求償85萬　法官打臉判免陪

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▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲女子遭男子電話拐騙上床。示意圖非當事人。（示意圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

台北一名張姓男子隨機打電話給住在高雄的女子小美（化名），竟藉機冒充對方男友大玩「遮眼性愛遊戲」，趁機性侵對方得逞。事後，張男故技重施被小美抓包，其楊姓男友也現身理論，還出手痛打張男而被提告。台北地院日前判決出爐，認定民事部分張男向楊男求償的85萬8000元免賠，全案可上訴。

判決書指出，張男2017年隨機撥打電話結識小美，並發現對方將他誤認為遠距離交往的楊姓男友，趁機聊天談心，進而在同年8月5日以男友的身分要求玩「遮眼性愛遊戲」，要小美全裸、遮眼躺在住處床上，他再進入屋內與其發生關係後離開。

同年月11日，張男再次要求玩遮眼遊戲，但這次小美沒有照做，一看到張進入屋內瞬間嚇到，迅速了解自己上次也是與陌生人發生關係後，當場崩潰痛哭並撥打電話給楊姓男友求救。

手機、滑手機、打電話、講電話。（圖／記者陳俊宏攝）

▲男子隨機打電話找女子。示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

楊男到場詢問事情的緣由後，見張男回應態度不佳便嗆聲，「再不老實說，就讓你斷手斷腳」，拿起拔輪胎的鐵具痛毆張男，導致對方左臂鈍挫傷及全身多處擦挫傷。張男事後也報警提告傷害，並到醫院驗傷。

刑事部分，楊男被依傷害罪判拘役40天，可易科罰金4萬元，可上訴。民事部分，張男以工作損失、交通費、醫療費、名譽損失等為由，求償85萬8000元，卻因無法提出任何證明，無法證明因果關係而被法官判楊男免賠，張男敗訴。

期間，小美曾對張男提告性侵，但檢方認定張男當下沒有以暴力脅迫、違反小美的意願發生性行為，因此不構成強制性交的要件；另外，「詐術性交」條文僅以讓對方誤以為自己是「配偶」才生效，由於小美未婚，因此屬於民事糾紛，不起訴張男。

▶︎一通陌生電話要求「蒙眼ＯＯ」！高雄妹「乖乖躺好」試1次　結局超離奇
 

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