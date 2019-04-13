網路交友詐騙又來了！　南警及時阻詐保住血汗錢

▲台南市警六分局金華所警員林于翔（右）、沈科漢等2員，獲報前往金華路上遠傳電信門市，及時勸阻錢姓女子匯出45萬元，保住血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網路交友詐騙又來了！台南市南區一名錢姓女子，誤信詐騙集團話術，假借包裹受困於海外需匯款給對方，該女不疑有詐，至金華路遠傳電信門市找朋友協助匯款新台幣45萬元，幸得該門市柯姓店員驚覺有異，立即通知警方前來攔阻，及時保住錢女辛苦賺的血汗錢，避免遭騙悲劇發生。

台南市警六分局金華所警員林于翔、沈科漢等2員，4月12日中午12時15分執行巡邏勤務，獲報前往金華路上遠傳電信門市處理事故，經門市柯姓店員表示，該友人要她協助匯款大筆金額，驚覺有異，即通知警方前來處理。

員警立即上前予以關懷攔阻，並向該名錢姓女子說明此係常見之詐騙方法。錢女向警方表示，她在網路上Line認識男子General，對方稱包裹受困於海外需匯款1萬5000美金（約新台幣45萬元）給對方，才能解除境管，之後會將包裹轉送給她，因不諳匯款程序，到該店內請求協助辦理匯款手續。林等2員告知錢女此乃常見詐騙技倆，千萬別再聽信詐騙電話的指示，成功保住錢女辛苦賺的血汗錢。

警方說，錢姓女子在網路交友，詐騙集團要求她匯出新台幣45萬元，還好錢女正要請求友人幫忙匯款時，友人發現可疑報請金華所員警第一時間前往了解，及時攔阻詐騙情事發生，否則錢女將慘遭詐騙，辛苦賺的血汗錢流入詐騙集團的口袋。

市警六分局呼籲民眾，若網路交友，接獲來電借錢時，千萬別上當，詳加查證護荷包，以免被詐騙，並向警方儘速報案，切勿依其指示匯款，或撥打165或110與警方聯繫。