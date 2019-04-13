女稱「想與銀行打好關係」 開4帳戶供詐騙集團使用

▲桃園市季姓女子2年前連續在4家銀行申請帳戶後將存款領光，供詐騙集團使用詐財，檢警查獲卻謊稱想與銀行打好關係，桃檢偵結以違反洗錢防制法起訴。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市24歲季姓女子於2017年11月間以1,000元在銀行開戶，取得存摺與提款卡後隨即將存款領出，再把帳戶提供詐騙集團使用，詐騙集團得手後，季女再向警方謊報失竊，企圖規避刑責，檢警偵訊時，季女辯稱：「想與銀行打好關係，以後才方便借錢」，但為何用相同方式連開4個帳戶卻無法自圓其說；桃檢偵查終結將季女依違反洗錢防制法提起公訴。

檢警調查，季姓女子於2017年11月8日以1,000元到銀行開戶，開完戶後立即將存款提領一空，隔天去買菜時把存摺與提款卡放在機車置物箱遭竊，11月12日有不知情民眾受詐騙集團詐騙將錢匯入該帳戶內，秒被提領一空，受害民眾報案後，警方將該帳戶列入警示帳戶，季女在11月16日向警方報案存摺失竊。



檢警查出，季女報失還包括其他3個銀行帳戶，都是以1,000元開戶拿到存摺與提款卡後便將1,000元存款提領一空，再將帳戶提供詐騙集團使用，詐騙集團以網路購物名義，騙取不知情受害者用ATM解除分期購物金額詐財，總計4個帳號分別有29,985、3,257、29,988、5,545元等4筆款項入帳後隨即被提領。

季女在檢警偵訊時辯稱，「自己是低收入戶家庭，因想活用帳戶、與銀行打好關係，以後可以借錢」等因素才開立帳戶，檢警詢問為何開戶後立即將帳戶存款提光？季女無法自圓其說；桃檢認為季女係提供個人帳戶供詐騙集團使用，犯後態度不佳又狡辯推卸，依違反洗錢防制法起訴。

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