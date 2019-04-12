統測模擬考問「同婚衝擊傳統家庭」...正解傻眼！網戰翻：玻璃心瓦解

▲統測模擬考題目涉歧視同婚。（圖／翻攝自臉書／性別平等教育大平台）

網搜小組／綜合報導

大法官會議在近2年前做出「釋字第748號釋憲案」，內容認為民法未保障同性婚姻自由而要求修改，引起諸多討論，現在也被加入考題中。有網友發現，在一份四技二專統測的模擬考題裡，出現與釋字第748號有關的題目，但從問題開始就涉及誤導與歧視，被大家罵翻。



這份考題出自107學年度四技二專統測第五次模擬考，其中家政群的公民考科中一道題目為「大法官會議釋字第748號釋憲案宣告，民法沒有讓同性有親密性及排他性之永久結合關係，與憲法第22條保障人民婚姻自由與第7條平等權規範之意旨有違，同性二人得依現行民法規定登記婚姻。這個結果最直接衝擊到的是傳統家庭功能中的何種功能即將瓦解？」

其4個選項分別為

（A）經濟功能

（B）生育功能

（C）情愛功能

（D）娛樂功能



之後公布的正確解答為「（B）生育功能」

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但是這樣的題幹與答案引起諸多性平團體和社運人士不滿，許多人認為題目中所使用的「衝擊是傳統家庭功能」、「瓦解」等字眼就已經暗示開放同性婚姻是負面的。「性別平等教育大平台」在臉書粉專PO文表示，首先，「傳統家庭」的定義模糊，若單指「一夫多妻」或「一夫一妻」等異性婚姻制度，「怎麼可能會被『同性』婚姻所影響、甚至『瓦解』呢？」。

另外，正確答案也引發疑慮，因釋字第748號的解釋理由書中已明確提到「婚姻章並未規定異性二人結婚須以具有生育能力為要件」，「性別平等教育大平台」認為，婚姻與家庭的存在跟生育間本來就沒有必然關係，「生育功能」不該列入討論，更不是正確答案，「題幹中所使用的『瓦解』一詞，就帶有非常強的情緒性及誇飾性，並可能誤導看到的人覺得同志婚姻就會絕子絕孫」。

同性婚姻家庭也並非沒有繁衍後代及生育能力，現在已有收養、人工生殖、代孕、A卵B生等方式。「性別平等教育大平台」總結，該題組內容資訊錯誤，完全違背了釋字第748號解釋的精神與內涵，更涉及違反《性別平等教育法》，但學生們為了拿分數，還是被逼迫要選出「正解」。



許多網友分享了相關貼文，留言提到，「最需要接受性平教育的不是小學生⋯是大人，是父母，甚至是老師⋯」、「 可笑，婚姻是為了傳後代」、「好想知道有沒有考生霸氣寫無解，讓出題審題的大人們了解自己多愚蠢」、「還是不懂為什麼同性戀結婚會讓異性戀無法生育?」、「（E）護家萌的玻璃心」、「說瓦解也太誇張了吧」。