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6個國際組織挺台灣婚姻平權！聲援支持合憲版同婚法案

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▲▼1226婚姻平權法案,挺同團體,彩虹旗（圖／記者季相儒攝）
▲台灣能否在5月24日正式迎接婚姻平權？國際間都在矚目。（示意圖／記者季相儒攝）

生活中心／台北報導 

政院版同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》在上月5日已逕付二讀，不過國民黨立法委員賴士葆為反同方提出的《公投第12案施行法》也在15日院會中逕付二讀。近日「婚姻平權大平台」表示，在等待法案協商之際，有6個不同的國際人權組織表明支持台灣婚姻平權，聲援合憲版本的法案。


▲上月反同專法送審前，同志家庭站在立法院前抗議，當時一名媽媽小龜說，不得已拋頭露面，「只希望女兒能以長女的身份，出現在我的戶口名簿，給她更多保障，而不是寄居的路人甲。」

其中「自由之家」（Freedom House）是美國致力於民主、政治自由和人權的研究及支持的非政府組織，他們在公佈的報告中特別強調，去年年底的公投結果，使劃時代的《第748號大法官釋憲》蒙上陰影，對於立法者要如何回應釋憲的精神、公投的結果，自由之家認為仍非常不明朗。

而「國際特赦組織」（Amnesty International）和「人權觀察」（Human Rights Watch）是致力於推動人權的全球性組織，對台灣婚姻平權都保持高度期待，期望能以合憲版本法案通過同性婚姻。

請繼續往下閱讀...

當時在行政院提出《司法院釋字第748號解釋施行法》後，國際特赦組織台灣分會即發表聲明支持，代理秘書長黃尚卿表示，「這個法案向台灣人及全世界傳達出，台灣選擇愛而非恨、平等而非歧視。」更說明此法案對同性兩人的婚姻自由上給予了保障，符合釋憲的精神和原則。

人權觀察中負責LGBT人權的國際法律研究員Philippe LeDoux認為，台灣的立法機構應該要讓同性婚姻合法化，因為這才是真正符合台灣憲法以及國際法規的方式，尤其大法官釋憲中提到的「禁止歧視」不僅是國際法中基本的人權信條，也體現於世界人權宣言及台灣有國內法化的兩公約之中，許多聯合國及區域條約和國際判例，也都揭示了不得因「性傾向」而產生歧視。

▲▼ 「國際同性戀人權委員會」（OutRight Action International）聲援台灣婚姻平權。（圖／OutRight Action International 臉書）
▲「國際同性戀人權委員會」（OutRight Action International）聲援台灣婚姻平權。（圖／翻攝自OutRight Action International 臉書）

而國際同志人權倡議團體「人權戰線」（Human Rights Campaign）和「國際同性戀人權委員會」（OutRight Action International）兩大組織，也在社群平台上為台灣發聲，表示通過合憲的法案能使台灣擁有婚姻平權，也支持這項法案可以讓整個亞洲增加對同性關係的認同。

另外國際婚姻平權團體「全球婚姻自由」（Freedom to Marry Global）的創辦人Evan Wolfson表示，「在追求民主理想與同志平權的進程上，台灣一直都扮演著該地區的領頭羊。我們呼籲立法者們遵從憲法的意旨，盡快通過相關法案，並且盡力排除在收養規定和跨國伴侶待遇上的歧視，以實踐台灣作為一個民主、多元和包容社會的價值，並為亞洲地區在人權與婚姻自由的推進上出一份力。」

▲▼婚姻平權音樂會。（圖／記者許展溢攝）
▲政院版同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》被挺同方認為符合合憲精神。（示意照／記者許展溢攝）

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關鍵字：婚姻平權,同婚專法,反同,同志婚姻,同志,同志大遊行,同性戀,歧視

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