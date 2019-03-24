種族對立添柴加火？作家朱宥勳：柯文哲最可怕的是穆斯林那一段

▲柯文哲訪美。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在美國演講時提到同婚議題，以穆斯林集會與同志大遊行舉例，顯現台北是自由民主的城市。作家朱宥勳認為柯文哲的言論「以一個外國人的身分，在為激化別人國內的種族對立添柴加火」，甚至狠批「這哪個國家派來的笨蛋」？

柯文哲在美國演講提及同婚表示，「我投票時投反對你，但是我允許12.5萬人上街遊行，其中有5千人國外來的」，他以以穆斯林集會與同志大遊行為例的談話，隨即也引發關注與熱議。

對此，朱宥勳24日在臉書發文表示，在外交場合裡，「柯文哲最可怕的是穆斯林那一段」。他認為，無論是哪一種，柯文哲都是以一個外國人的身分在為激化別人國內的種族對立添柴加火。他批「這已是智識與教養的雙重欠缺了」，要我是美國人，我此刻心裡一定覺得「這哪個國家派來的笨蛋」？

朱宥勳附上柯文哲的發言指出，「他說，每年會在大安森林公園舉辦開齋節，超過5萬名穆斯林參加，美國號稱民主自由國家，你覺得有可能5萬名穆斯林包圍時代廣場嗎？我看，機關槍、手榴彈都出來」。

朱宥勳說，即使柯文哲很在乎同婚，但他認為柯文哲的同婚發言遠不如這句糟糕，今天柯文哲是以台灣首都市長的身分去美國跑行程，若美國在這方面真的有這麼嚴重的種族對立，「柯文哲等於是去人家家裡嘲笑他」；如果美國在這方面沒這麼誇張，那柯文哲是「用對他人的不實指控來墊高自己」。