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同婚專法走完冷凍期　擬15日後展開協商

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▲1226婚姻平權法案,挺同團體,彩虹旗（圖／記者季相儒攝）

▲同婚專法擬15日後展開協商。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

攸關同婚權益的行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，日前在立法院會中逕付二讀，但在冷凍期中並未有任何協商。對此，有綠營人士透露，全案將在15日之後協商，不過親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則建議，待大法官就公投結果做出詮釋後再處理。

除了行政院版「同婚專法」外，由國民黨立委賴士葆代為提案、下一代幸福聯盟等反同團體提出的「公投第12案施行法」草案也逕付二讀，自3月5日起進入一個月朝野協商冷凍期，與政院版專法併案協商。

根據立法院職權行使法規定，議案自交黨團協商超過一個月無法達成共識者，由院會定期處理，不過截至今日冷凍期滿，行政院版、賴士葆版均未協商。

李鴻鈞表示，台灣社會有包容性，不管是同婚、反同婚，都給予尊重，但現在讓社會沒辦法解決疑慮的是，「行政院用大法官之前做出的解釋文內容推出專法，賴士葆則是從另一個角度詮釋，而這中間經過一次公投，有新的民意產生」。

李鴻鈞認為，就程序上來說，「行政院應該請大法官針對去年的公投結果，對之前所做出的解釋文做一次詮釋，因此建議修法暫緩」，請大法官重新解釋公投的結果，否則如果讓這兩個案子繼續走下去，只會讓社會的對立、矛盾無法解開。

在國民黨方面，立法院黨團書記長吳志揚說，目前沒有收到任何要協商的訊息，「球在民進黨手上，這兩個版本會一起併案協商」，本案是高度爭議法案，表示其立場是在不能違背大法官解釋跟公投結果下，讓立委自行決定，採開放態度。

時代力量立委林昶佐則表示，目前他還不確定協商日期，但希望能盡快協商，他也會以提出修正動議方式，在協商時做討論。

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關鍵字：同婚專法,婚姻平權,立法院,國會

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