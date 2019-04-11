宏達電「內鬼」盜未公開設計　首席設計師判刑7年10月

▲2013年宏達電爆發內鬼案，引發科技界震撼。（圖／資料照／記者姚惠茹攝）

記者楊佩琪／台北報導

喧騰一時的HTC宏達電內鬼案，副總經理兼首席設計師簡姓男子、設計部吳姓處長等9人，被控私自下載、重製尚未公開的操作介面中的ICON圖形設計，洩漏到大陸，並與大陸人士合組新公司，挖角宏達電員工。台北地檢署依違反《證券交易法》等罪提起公訴，台北地方法院11日宣判。簡男判刑7年10個月，不得易科罰金，違反《營業秘密法》部分判刑3個月，得易科罰金，查扣之犯罪所得682萬多元全數沒收。

另簡男被控違反《洗錢防制法》部分，判決無罪。吳姓設計部處長則被判處1年有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，4年內需繳付公庫300萬，並義服200小時勞務。其餘8名被告，分別被判處3個月到1年不等刑期，得易科罰金、緩刑。

根據起訴內容，簡男於2011年加入宏達電，40歲不到年紀當上副總經理兼任首席設計師，相當受到重用，年薪超過1500萬元。但2013年，簡男被控以妻子名義，私下另成立「曉玉」公司，與吳男計畫離職，並挖角宏達電多名工程師，提供前往大陸的工作機會。同年6月，簡男被發現，帶走當時未公開的操作介面中的ICON圖形設計，並重製成簡報，赴大陸洽談合作

。

另檢方追查發現，簡男等人早在2011年起，便透過威信電通等公司開立假發票，浮報交易及金額，收取高達3356萬多元回扣。2013年8月，檢方大規模發動搜索傳喚，並在簡男住家、車內，查扣不明來源共1000多萬元現金，另在「曉玉」公司帳戶內，查出簡男金流紀錄，將簡男等一共9人，依《證交法》背信罪、違反《營業秘密法》起訴，另簡男涉及違反《洗錢防制法》部分，也在智慧財產發願發回北檢重啟調查後，予以起訴。

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