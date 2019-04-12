新北市花5億打造智慧教室　96國中小學生成為程式設計師

▲明志國小學生展示用VR技術介紹校園周邊。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市教育局今(12日)在泰山區明志國小舉辦「新北市2019國中小Scratch程式設計競賽」複賽頒獎典禮，由局長張明文表揚96位獲獎學生，並與現場學生組隊PK，挑戰裕德高中國中部學生榮獲特優的遊戲作品「創意撲克」，現場同時展示學生動畫及遊戲作品。

張明文表示，新北市從100年起辦理國中小Scratch程式設計競賽，今年已邁入第9屆，競賽除了激發學生對程式的學習興趣，也作為創作與交流分享的平台，新北市已投入3億，完成全市校園網路升級，達成班班有AP（無線基地台）及班班高速上網的目標，未來2年更將投入5億打造班班智慧教室環境，培養學生未來科技及創意的能力。

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▲局長張明文與學生體驗特優遊戲作品。（圖／新北市教育局提供）

新北教育局指出，今年共528件作品參賽，比去年增加119件，僅錄取87隊進入複賽，複賽必須在2.5小時內，依現場指定題目完成作品，最終評選出特優8隊、優等16隊及佳作24隊，特優隊伍也將在26日至27日代表新北市到彰化縣參加「108年度貓咪盃-全國SCRATCH競賽暨創意市集」。

新北教育局說明，競賽組別分為「國小/國中動畫組」、「國小/國中遊戲組」，國小動畫組題目為「后羿與太陽」、國中動畫組為「雨傘不一樣的功能」；國小遊戲組為「擲筊遊戲」、國中遊戲組為「創意撲克」。

其中，崇光女中用動畫展現不一樣的AI人工智慧聰明雨傘，獲「國中動畫組」特優；莒光國小獲「國小遊戲組」特優，背景設定在宮廟，以不同擲筊結果對應不同遊戲，例如笑筊是切水果遊戲、哭筊是挖禮物遊戲，聖筊則是滑雪遊戲。

▲現場學生實際遊玩國中組特優作品。（圖／新北市教育局提供）

崇光女中學生朱麗妍及洪偲喬說明「這個比賽讓我發現自己的興趣，也讓我的國三生涯，有了許多不一樣的體驗與成長」；育才國小學生邱懷瑩及楊欣霓也說，這次參賽讓我們學會寫更複雜的程式，也了解到和組員合作的重要性。





▲局長張明文頒發國中組遊戲設計特優-裕德高中國中部。（圖／新北市教育局提供）

教育局表示，新北市從100年推動程式教育，並向下延伸到國小一年級，106年推出「新北程式校園3+1」，要達到國中小每班每週1堂電腦課、每校至少1名程式種子教師、每校研發至少1門程式課程，鼓勵各校參加至少1項程式競賽或活動。也於107年訂定「新北市資訊科技教學綱要」，提早為未來108課綱準備，讓新北老師教學更容易，孩子學習更有趣。

