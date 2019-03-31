莽男助拳持刀搶金飾　落網裝傻卸責：我沒搶是他給我的

記者張君豪／台北報導

台北市中山區3月11日驚傳一起持刀強盜案件，蔡姓被害人向警方求助，聲稱日前在旅館內遭綽號「和尚」男子夥同共犯持刀行搶一條金項鍊，警方29日傍晚逮捕涉案的施姓主嫌（24歲）到案，施男落網後狡猾裝傻：「我哪有搶！是他自願給我的！」警方收網時，施嫌還一度以為仇家上門，甚至撂人趕來現場助陣，所幸警員強勢執法順利將他逮捕歸案。

▲中山警方在新北市逮捕涉案施姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

北市中山警分局表示：本月24日才接獲蔡姓被害人向警方報案表示，他在本月11日清晨8點多，在中山區林森北路上一家旅館內遭綽號「和尚」男子夥同有人闖入毆打他，並持刀搶走他身上金項鍊1條（重量約2兩）警方獲報後成立專案小組調閱監視器追緝持刀兇嫌。

▲中山警方在新北市逮捕涉案施姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方釐清案情後，將本案陳報台北地檢署林希鴻檢察官指揮偵辦，警方於3月29日17時許持拘票，趕到新北市泰山區新北大道6段附近居捕涉嫌強盜、傷害罪嫌的施姓主嫌到案。

警方追查，發現涉嫌強盜金項鍊的施姓男子，當天應該是受朋友邀約，才前往旅館內包廂，在大廳見友人與女友吵架，聽見包廂內有人大喊「輸贏啦」，施男以為有人要對朋友不利，才闖入包廂毆打被害人且拿出預藏的刀械行搶，施男落網時頻向警方強調：「我沒強搶蔡男金項鍊，是蔡當下自願拿給我的！」

警方收網當下，施嫌看到便衣刑警來抓人，還一度誤以為仇家上門，還打電話找朋友前來助拳，所幸遭優勢警力制伏逮捕。警訊後依刑法強盜、傷害罪移送法辦，中山警方強調將持續追緝另名在逃共犯。

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