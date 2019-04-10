被控「讓你當機要」行賄對手　烏來區長當選無效勝訴

▲烏來區長周守信被控行賄對手，當選無效，台北地方法院判決駁回。（圖／資料照／新北市政府提供）

記者楊佩琪／台北報導

新北市烏來區新科區長周守信，被控以補貼競選費用及安排區長機要職位等利益，向競爭對手陳勝財等人行賄，台北地檢署依《公職人員選舉罷免法》對周守信提起當選無效之訴，台北地方法院10日宣判，判決駁回，全案可上訴。

檢方認為，包括周守信在內，烏來區長選舉參選人陳勝財等人都有相當競選實力，周守信與陳勝財的選票亦有重疊，因此周男為增加勝選機會，於2018年9月間，2次透過他人向陳勝財轉達，若放棄競選，將補貼其競選經費，並在當選後安排至區公所任職，擔任區長機要秘書。

雖然陳勝財拒絕，但選舉結果周守信以1460票，與另名候選人僅19票之差當選，檢方認為周守信及負責傳話的高姓男子等，確實違反《選罷法》，因此向法院提起當選無效之訴。

對此周守信強調，檢方所列出的事證，皆屬「傳聞」，且證人間的陳述前後矛盾、純屬臆測，可信度極低，也無其他客觀證據，倘若高姓男子所述為真，也是高男的個人行為，他不知情更無參與。況且他平日務農為主，年收入僅20多萬元，競選經費都向親友商借，好不容易湊到30多萬元，根本沒有多餘財力「補貼」陳勝財。

又所謂「機要秘書」的職位，早改由新北市政府內部調升，也已提報考試缺，根本沒有自行安排的空間。反倒是他的票和陳勝財重疊，選民自然會將票轉投給陳勝財，讓陳勝財在補選中有機會勝出，因此他被誣陷的可能性還比較大。

法官則認為，「賄賂」系指以金錢或是可以金錢計算的財物，「不正當利益」系指除了賄賂以外，一切足以供人需要、滿足慾望的有形或無形利益，具有對價關係，才得以成立，不足以證明周男有違反《選罷法》之實，因此判決駁回，亦即周守信勝訴。

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