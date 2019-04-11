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竹市爺奶有口福　全國最高假牙補助6萬元

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▲新竹市長林智堅近日宣布長者全口活動假牙補助再升級。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅近日宣布長者全口活動假牙補助再升級。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市爺爺奶奶有口福了，為照顧長輩，新竹市長林智堅近日宣布長者全口活動假牙補助再升級，條件由原104年1月1日前設籍向後放寬四年，現只要在108年1月1日前，設籍本市的65歲以上長者（符合新竹市安老津貼給付標準者）及55歲以上原住民（符合國民年金條件），其上下顎自然齒在6顆（含）以下，就可以享全口活動假牙補助最高6萬元，是國內補助最高的縣巿，讓竹市長輩可以有一口好牙，呷飽、呷好也呷好巧。

林智堅表示，自104年4月1日推動長者裝置全口活動假牙補助以來，已經有1,836位爺爺奶奶順利完成裝置全口活動假牙，不過仍常聽見很多長輩有裝置假牙的需求，經市府與新竹市牙醫師公會多次討論，並確認醫師人力沒有困難之下，決定放寬補助條件，將服務對象擴大設籍條件為108年1月1日前設籍本市65歲以上長者，讓新竹市的爺爺奶奶更有口福。

完成全口活動假牙裝置的魏爺爺表示，非常感謝市府讓自己重新擁有一口好牙，在還沒裝假牙前，食物都攪在一起吃，孫子還笑說；「阿公好像在吃廚餘喔!」，現在裝完假牙後，可以在餐桌上和家人共享美食，東西也變好吃了；愛唱歌的陳爺爺說，沒有牙齒的時候唱歌會「漏風」，裝好假牙後又可以像年輕時候一展歌喉了，現在常有鄰居來請教他歌唱的技巧。

新竹市衛生局長吳昭軍表示，符合上顎及下顎自然齒共6顆（含）以下的長者，且已領有本市安老津貼或符合安老津貼給付之資產及居住條件者（含領有老年農民福利津貼），可持身分證件、印章、最新戶籍資料（含記事或遷徙紀錄證明書）至衛生局辦理申請，若未領有本市社會處安老津貼者除持以上證件，則需攜帶前1年度財政部北區國稅局綜合所得稅各類所得資料清單及全國財產稅總歸戶財產查詢清單辦理，經診所與專家評估合適後，即可享補助，歡迎符合資格的長輩們踴躍申請。

吳昭軍表示，為促進長輩的健康，市府亦持續提供65歲以上之長者暨55歲以上原住民免費口腔篩檢，民眾可攜帶身分證至轄區衛生所或至衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至本市45家「高齡友善固齒整合照護診所」，可享免付掛號費及部分負擔做口腔檢查，相關訊息可至新竹市衛生局網站查詢，若有相關假牙裝置及口腔篩檢問題，歡迎電洽諮詢專線03-5355515或撥打1999服務專線。

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關鍵字：新竹市衛生局, 新竹市假牙

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