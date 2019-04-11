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中鋁貨運火車脫軌！「車頭＋13車廂」扭曲翻覆釀4死2失蹤

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▲▼中鋁貨運火車脫軌釀4死。（圖／翻攝自微博）

▲中鋁貨運火車脫軌釀4死。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

中國鋁業公司一列運輸鋁礦石的火車10日晚上10時左右，在河南省鞏義市衝出避難線脫軌。截至今（11）日14點30分，事故造成4死2失蹤，河南省及相關部門組織已派出超過200名搜救人員到場救援。

據《人民網》報導，火車頭及前13節車廂撞到1戶民房及房后土嶺後，整個翻覆扭曲疊一塊，大量鋁礦石也都堆在一起；現場救援作業空間有限，只能容納1輛大型吊裝設備進入。現場救援人員先把疊壓的車廂切割，再用吊車將車廂殘塊吊離。

▲▼中鋁貨運火車脫軌釀4死。（圖／翻攝自微博）

資料顯示，這條約22公里長的運輸鋁礦石專用線是上世紀50年代建成的，每天大約有3列火車，由西向東從鞏義往中鋁礦業運送鋁礦石。事發路段約為千分之二十二度的連續下坡，發生問題的火車共25節，每節自重（空車重量）34噸、載重60噸，整列重約2350噸。

事件發生後，河南省相關部門以及中鋁公司、鄭州鐵路局全力進行救援，相關單位調動150噸和100噸吊車各1台，以及6台救護車趕到現場，200多位搜救人員也加入搶救。救援人員使用雷達生命探測儀、紅外線探測器、液壓破拆工具組、搜救犬等。中鋁公司目前也已經要求該線路所有列車停止運行。

▲▼中鋁貨運火車脫軌釀4死。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：中國鋁業,中鋁,脫軌,火車

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