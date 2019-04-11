9億人上街投票！地球史上最大規模選舉　「印度聖雄」後代搶總理大位

▲印度總理莫迪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度國會大選11日登場，近來印度面臨高失業率、宗教與種姓制度的分化加劇，農村越來越窮困，加上與鄰國巴基斯坦的衝突不斷升溫，這場號稱「地表最大規模」的民主國家選舉，考驗著全國9億選民該如何做出選擇。

專家預測，若現任總理莫迪連任，具有強烈民族主義的執政黨，會讓國內宗教分歧擴大。此外，印度鄰近中國，又與俄羅斯、美國都保持著良好關係，因此中、美、俄也都相當關注選舉結果。

▲國民大會黨領袖拉胡爾。（圖／路透）

人民黨（Bharatiya Janata Party）莫迪（Narendra Modi）最大的競爭對手是，印度聖雄甘地（Nehru-Gandhi）的第四代傳人、國民大會黨（Indian National Congress）領袖拉胡爾（Rahul Gandhi）。國大黨在2014年的選舉遭到重挫，席次從206席跌至44席，得票率步道20%，讓拉胡爾成為社群媒體上的笑柄。不過，從去年12月起，國大黨在印度北部地方選舉中接連勝選，加上莫迪強硬的民族主義，讓印度社會逐漸失衡，高失業率與經濟下跌，都讓拉胡爾有機會擋下莫迪的連任之路。

▲▼印度大選動員1100萬選務人員，開設104萬個投開票所。（圖／路透）



不過印度幅員廣大，每個地區選民所注重的問題也不相同。居住在城市的選民，對於高失業率感到不安，儘管印度經濟2017年增長了6.6%，但越來越多印度人失業，加上不斷上漲的油價，加重了通貨膨脹程度，他們形容處境比5年前還遭。而大多數印度人仍然生活在農村地區，人民黨在上回選舉中，有60%、將近2億6000萬張選票來自農村，但今年嚴重乾旱、農業收入停滯等經濟壓力，讓農民逐進對人民黨感到失望，國大黨則藉此承諾，保證家庭最低基本年收入在1000美元左右。

▲投入55萬名保安人員維持秩序。（圖／路透）



印度大選共分7個階段進行，直到5月23日才會公布結果。印度選民的投票率非常高，許多人會按照宗教或種性來投票，但也傾向在主要政黨間輪流投票，《紐約時報》更開玩笑指，「印度選民以罷免現任總統而聞名。」儘管部分民眾認為國大黨有望扳回頹勢，但最新民調則指出，人民黨還是會保住議會多數席次，讓莫迪再度連任。

▼選民用電子投票機投票完後，會用可維持好幾周的墨水在手上做記號，以防二次投票。（圖／路透）



Brisk voting and long queues as India's giant election begins. pic.twitter.com/C51YxEjXWv — Zan News زن نیوز (@ZanNews_af) 2019年4月11日