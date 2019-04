印度炸衛星　NASA：400多塊碎片「到處飄」危及太空站

▲針對印度擊落衛星事件,NASA做出回應。(圖/NASA官網)



記者吳易達/綜合報導

印度27日以導彈成功擊落一枚低軌道衛星,印度總理莫迪(Narendra Modi)更宣稱,「印度已成為一個太空強國」。對此,美國太空總署(NASA)署長布萊登斯汀(Jim Bridenstine)2日表示,印度摧毀一顆衛星是一件很可怕的事,製造了400塊軌道碎片,給國際太空站(ISS)上的太空員帶來了危險。

布萊登斯汀指出,「並非所有碎片都大到我們能夠追蹤的到,我們現在追蹤的是什麼,都是大於10公分以上的碎片,目前僅追蹤到大約60片而已。」

