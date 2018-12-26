距中國僅20公里　印度「可停戰鬥機」5公里超長鐵路橋完工

大陸中心／綜合報導

印度最長鐵路「博吉比爾橋」（Bogibeel Bridge）近日完工，總長約5公里。印度總理莫迪（Narendra Modi）說，該橋跨越了跨越雅魯藏布江，是阿薩姆邦（Assam）的「生命線」。

據《印度時報》（India Today）報導，該大橋將幫助國防部隊與設備在橋面上快速移動，緊急狀況下「戰鬥機也可以降落在該橋上」；印度東北邊境鐵路首席公關夏瑪（Pranav Jyoti Sharma）也表示，「這座橋梁將為駐守邊境的印度軍隊提供強力的後勤支援。」

據報導，博吉比爾橋是印度新建的公路鐵路兩用橋，擁有三線車道與雙線寬軌鐵路，耗資耗資5900億盧比（約台幣2595億元），跨越了「布拉馬普特拉河上游」的雅魯藏布江，連接印度東北的阿姆薩邦與阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），使兩區原本要花上500公里的交通路程，縮短至只有100公里。

據了解，印度在2017年時曾阻止中國在兩方的錫金邊界修建公路，導致兩國在邊境問題中僵持不下，近年來印度與中國的關係漸漸緩和，兩方在近日也共同舉行了聯合軍演；現在印度在距離中國20公里處完成了一座具有戰略意義的橋樑，未來兩方的關係變化，值得持續關注。

▼印度最長鐵路「博吉比爾橋」。（圖／Chief Minister Assam官方推特）

