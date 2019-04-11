1萬6瑞典玻璃杯正夯！他淘寶買超俗山寨款...帥狐狸變「阿嬤養的棕熊」

▲看起來超有質感。（圖／翻攝自淘寶網）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

最近一款來自瑞典的水晶玻璃杯，在淘寶上超夯，可愛又富創意的「動物頭」設計，讓人眼睛為之一亮。就有網友也訂購一個狐狸造型的山寨款，沒想到實品超走鐘，原本帥氣又冷酷的模樣，瞬間變成「吃肥棕熊」，也惹笑許多網友。

「我還可以相信淘寶嗎？」苦主在爆笑公社感嘆，之前他在淘寶網站逛到正夯的「網紅抖音動物玻璃杯」，而其中一款狐狸造型，莫名飄散著優雅、高貴的氣質，讓他忍不住掏錢買下，結果他昨日收到貨一看，根本就是肥了一圈的臭臉棕熊阿！

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▲到底在阿嬤家吃了多少東西XDDD。（圖／翻攝自爆笑公社）

po文一出戳中不少人笑點，直呼「阿嬤養了一陣子才寄給你的」、「賺到的感覺，比較大隻」、「往好處想至少它沒破」、「狐狸吃胖變熊了」、「可能泡到海水腫了」。

事實上原版的「New Friends Tumbler Fox威士忌雕刻烈酒杯」，出自於瑞典最古老的水晶工廠Kosta Boda，一只要價台幣1萬6800元，由於水晶玻璃的材質，加上完全不含鉛，所以製作技巧非常困難及講究，需要相當資歷的師傅才能完成作品的雕刻，也因此極富收藏紀念價值。

不過，現在淘寶上出現很多山寨版，價差也是天壤之別，有的甚至下殺不到200塊錢，而原po應該就是買到「親民價」的版本。

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▼網上價差還蠻大的。（圖／翻攝自淘寶網）