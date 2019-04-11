　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1萬6瑞典玻璃杯正夯！他淘寶買超俗山寨款...帥狐狸變「阿嬤養的棕熊」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲超夯瑞典玻璃杯！淘寶買回一看...帥狐狸變「水腫棕熊」　根本阿嬤養的。（圖／翻攝自爆笑公社、翻攝自淘寶）

▲看起來超有質感。（圖／翻攝自淘寶網）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

最近一款來自瑞典的水晶玻璃杯，在淘寶上超夯，可愛又富創意的「動物頭」設計，讓人眼睛為之一亮。就有網友也訂購一個狐狸造型的山寨款，沒想到實品超走鐘，原本帥氣又冷酷的模樣，瞬間變成「吃肥棕熊」，也惹笑許多網友。

「我還可以相信淘寶嗎？」苦主在爆笑公社感嘆，之前他在淘寶網站逛到正夯的「網紅抖音動物玻璃杯」，而其中一款狐狸造型，莫名飄散著優雅、高貴的氣質，讓他忍不住掏錢買下，結果他昨日收到貨一看，根本就是肥了一圈的臭臉棕熊阿！

請繼續往下閱讀...

▲超夯瑞典玻璃杯！淘寶買回一看...帥狐狸變「水腫棕熊」　根本阿嬤養的。（圖／翻攝自爆笑公社、翻攝自淘寶）

▲到底在阿嬤家吃了多少東西XDDD。（圖／翻攝自爆笑公社）

po文一出戳中不少人笑點，直呼「阿嬤養了一陣子才寄給你的」、「賺到的感覺，比較大隻」、「往好處想至少它沒破」、「狐狸吃胖變熊了」、「可能泡到海水腫了」。

事實上原版的「New Friends Tumbler Fox威士忌雕刻烈酒杯」，出自於瑞典最古老的水晶工廠Kosta Boda，一只要價台幣1萬6800元，由於水晶玻璃的材質，加上完全不含鉛，所以製作技巧非常困難及講究，需要相當資歷的師傅才能完成作品的雕刻，也因此極富收藏紀念價值。

不過，現在淘寶上出現很多山寨版，價差也是天壤之別，有的甚至下殺不到200塊錢，而原po應該就是買到「親民價」的版本。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▼網上價差還蠻大的。（圖／翻攝自淘寶網）

▲超夯瑞典玻璃杯！淘寶買回一看...帥狐狸變「水腫棕熊」　根本阿嬤養的。（圖／翻攝自爆笑公社、翻攝自淘寶）

ET快訊
男友家浴室出現莫名長髮！她偷擺「體重計」揭發心碎事實
普悠瑪董家近況曝光…最慘新娘崩潰「身體摔地上」　看到東西猛吃
民調／ETtoday APP使用滿意度調查　抽全家百元卡

關鍵字：淘寶,水晶玻璃杯,瑞典玻璃杯,Kosta Boda,山寨,狐狸,棕熊,爆笑公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／約會吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了

5歲立志當網紅！她努力7年「買BMW當生日禮物」送自己：謝謝80萬粉絲

撿到野生6S！呼叫siri狂失敗...「打給雅婷」通了　網笑：把怡君放哪

影／老公月薪4萬！幼稚園1學期「學費18.6萬元」嚇呆　地方媽媽：不敢生了

電鍋蒸布丁！妹子秀髮「電成碎裂科學麵」　她陰影重：碰電器都會怕

影／自助餐超強菜色！網曝驚人功效「吃了多撐半小時」　大家還是母湯

影／逛好市多！田螺肉罐頭「附一管空殼」超佔位　行家解惑：輕鬆在家吃法餐

影／存款129元！24歲上兵問要不要續簽「34K月光族」原因曝　網：出來更慘

懷念無名小站！她當年最愛「華華和宗迪」　釣出一票妹子...楊楊近照帥炸

他好奇「自動停車」實用嗎　老司機推爆「快、狠、準」：比多數人停得好

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

他好奇「自動停車」實用嗎　老司機推爆「快、狠、準」：比多數人停得好

罕見剖腹產疤痕處子宮外孕　微創手術緊急摘除保「生」機

知名「嬰兒搖床」致32死　美國小兒科學會籲：立即下架

1萬6瑞典玻璃杯正夯！他淘寶買超俗山寨款...帥狐狸變「阿嬤養的棕熊」

公投連署擬要附身分證影本！黃士修轟變相鼓勵偽造文書

超市選鮮奶！初鹿包裝「綑2枚10元」她看呆　另一款更猛…現折30網暴動

立委怒轟10億訂票APP爛爆！　台鐵：只花1080萬「不是以億計算」

要青年當「人蔘」 謝震武：充實專業「囊中之錐」遲早被挖掘

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提更正

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不准：會動到胎神

快訊／蘋果西打母公司爆「掏空疑雲」　董事長遭檢察官約談

清晨盃11日紅館開打　中華羽協今年起攜手全民羽協共同主辦

省話一哥蕭敬騰進化　陶晶瑩當來賓嚇到：自己快被幹掉

疑用親友戶頭轉帳數百萬洗錢　內政部高官又涉收賄遭搜索　

JHBL／八強17日紅館開戰　UA打造豪華「冠軍禮盒」

新加坡海關1周查獲25.6噸穿山甲鱗片　至少21000隻遇害

日職／王柏融首局錯失得點圈　二壘滾地球出局

這！就是美女／陽光甜笑洋溢幸福味道　女皇77美腿征服鐵王座

中美第十輪經貿磋商在即？　陸商務部：保持密切溝通

PS4 無線控制器全新色「高山綠」、PSN更名下週登場

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

生活熱門新聞

快儲水！台中12日晚上10點起..

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」網急炸

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

24歲月光族上兵問要不要續簽　..

超商店員喊「欸699」　她無言..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

解開現代日天皇每年拿多少零用錢

3F雙屍命案！他到現場「腐臭味..

最新預報「各地降雨時間點」出爐

超市選鮮奶！初鹿包裝「現折20..

更多熱門

相關新聞

小米歡慶9歲生日　雷軍：我們滅了山寨手機

中國大陸小米集團9日在北京舉辦9周年員工慶典，小米創辦人雷軍在活動中進行演講，他提到，這9年來，小米成功消滅了中國大陸的山寨手機，「歷史已經銘記，我們做到了！」

隨手輸入「龍柱回桃」！搜尋結果驚呆網

後車窗寫9字！小孩曝光爸真實身分　媽笑歪

清明連假店休　理由：老闆割X皮

拒一國兩制遊行　韓國瑜不在「山寨版」踢館

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面