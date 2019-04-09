隨手輸入「龍柱回桃」！谷歌搜尋結果驚呆眾人　他曝「哇門踢」也可以

▲大家快試試看！（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

現代人有任何疑難雜症，多半都會找Google大神解決，例如想要找不知名的歌曲，就算只是「打出節奏」都難不倒強大的網友。有名網友在Google上搜尋「龍柱回桃」，看似毫無關聯的4個字，搜尋出來的結果卻驚艷眾人，懾服於強大的網路力量。

「這Google蠻厲害的呢！」有位網友在臉書「爆笑公社」中發文，只見他貼出的圖片中，Google搜尋列輸入了「龍柱回桃」4字，乍看之下很無厘頭；不過往下一看，下方第一個搜尋結果竟出現了樂團茄子蛋的歌曲「浪子回頭」，大家才發現原來輸入浪子回頭的台語「龍柱回桃」，Google竟也可以完美翻譯。

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▲估狗大神太厲害啦！（圖／翻攝自爆笑公社）

貼文一出網友都笑翻，紛紛表示「估狗真的超好用」、「 哈哈哈哈台語馬ㄟ通」、「真的強」、「有次我忘記切換注音也找得到」、「昏幾支幾支欸點，啾幾杯幾杯欸搭」、「Siri也可以」、「我兒想聽鯊魚歌，直接用聲控說『蝦嘟嘟』 還真的跑出鯊魚歌，好聰明的程式」。

不過有實驗精神的網友用了「隆祝迴陶」、「浪豬迴逃」嘗試，卻沒有得出一樣的結果，還有人搜尋「哇門踢」就順利地搜到翁立友的「我問天」。另有網友分享說，之前先生用Google map的語音導航，對著手機說「媽奏廟」（媽祖廟）卻一直被程式忽視，讓她在一旁笑到停不下來。

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▼ 差不多的發音卻失敗了。（圖／翻攝自爆笑公社）