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小米歡慶9歲生日　雷軍：我們滅了山寨手機

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▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲ 小米創辦人雷軍。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

中國大陸小米集團9日在北京舉辦9周年員工慶典，小米創辦人雷軍在活動中進行演講，他提到，這9年來，小米成功消滅了中國大陸的山寨手機，「歷史已經銘記，我們做到了！」

據陸媒網易科技報導，雷軍在演講中提到，小米在2010年4月6日成立，當時員工僅有14人，但小米卻立志要造福全球大眾，設法讓創新科技像空氣和自來水一樣容易獲得，同時也希望我們的產品可以對得起用戶付出的每一分錢，讓全球用戶都能享受科技帶來的美好生活。

他表示，這9年來許多人都用奇蹟來形容小米，一番奮鬥下來，小米目前是全球第四大智慧型手機廠，甚至在印度市場成為市佔第一的品牌；小米也佈局AIoT，將該公司的價值觀和方法論移植到了多個行業，用四年時間從無到有，建構全球最大的消費級物聯網；此外，小米也將產品和網路服務帶到全球80多個國家，讓該公司成為中國大陸品牌崛起的代表。

雷軍指出，這9年來小米經歷了許多光榮和艱難的時刻，但該公司始終堅信「堅持相信」和「使命必達」兩種信念，堅持用真材實料打造高品質、高性價比的產品。他表示，小米的故事已經進入第二章，未來還可能再經歷非常多的改變，但不管怎麼轉變，小米的初心始終不會變，小米也會一年比一年好。

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關鍵字：小米,雷軍,9歲,山寨,中國大陸

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