影／台天文學家窩格陵蘭極地！拍黑洞的望遠鏡3座中研院團隊負責

記者崔至雲／台北報導

中央研究院今天晚間舉辦「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫全球同步記者會，公布人類史上首張黑洞影像。中央研究院院長廖俊智表指出，「事件視界望遠鏡」國際合作計畫以獲取黑洞影像為首要目標，由8座散落各地的電波望遠鏡所組成。為公布此創舉，中研院也線上直播與民眾分享喜悅，短短幾分鐘就湧入7萬人觀看。

▲中研院10日公布「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫成功拍到人類史上首張黑洞照片，距離地球5500萬光年。（圖／中央研究院提供）

請繼續往下閱讀...

廖俊智表示，8座望遠鏡中，有3座是由中研院支援運轉，台灣因此活躍於EHT合作之中，在本次突破性發現中台灣扮演關鍵的角色，為首次觀測成像的四個團隊之一，顯示出台灣天文科學前所未有的成就。其中在格陵蘭望遠鏡位在圖勒空軍基地，該地區是極地氣候，這群天文學家的行為一度被稱為瘋狂，等看到成果，才被稱讚厲害。

黑洞不是不發光？如何拍攝黑洞影像？中研院解釋，其實無法拍攝黑洞「本身」因為黑洞是全暗的物體，但是藉由拍攝黑洞的陰影，可以間接證實黑的存在，只有在光譜的微波波段才可能取得黑洞及清晰圖像，因此「事件視界望遠鏡」讓分布在地球表面各處的電波望遠鏡共同合作，結合成一個如地球一樣大的虛擬望遠鏡，才看到黑洞。





▲中研院會後眾人也比出黑洞手勢合影。（圖／記者陳家豪攝）

中研院說明，事件視界望遠鏡（簡稱EHT）將全球各望遠鏡相連，形成一座如地球大小的虛擬望遠鏡，並具有前所未見的靈敏度和解析力。「我們已經拍到首張黑洞影像」EHT計畫主持人，哈佛史密松天文物理中心 Sheperd S. Doeleman 說「這是一項非凡的科學成就，由200多位科學家共同實現。」

▲拍下黑洞影像的８座望遠鏡，有３座是中研院支援運轉。（圖／記者陳家豪攝）



「黑洞如果沈浸在一個明亮區域裡面，譬如在發光的碟形氣體中，我們預期黑洞會形成一個類似陰影的黑暗區域，這是愛因斯坦廣義相對論所預測但從未有人見過的東西」，EHT科學委員會主席、荷蘭Radboud大學教授Heino Falcke解釋「這個陰影，因光在事件視界周圍被重力彎曲捕捉而產生，能揭露很多這些驚奇天體的本質，也讓我們能測量M87黑洞質量究竟有多巨大。」