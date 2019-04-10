快訊／史上第一張黑洞照！總統也來看了　Discovery驚「我看到…甜甜圈？」

記者柯沛辰、許力方／綜合報導

中央研究院10日晚間9點05分在台北、布魯塞爾、東京、上海、華盛頓、聖地牙哥等城市，同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（event horizon telescope，EHT）記者會，曝光人類史上第一張黑洞照片。直播一出，總統蔡英文在第一時間留言讚嘆「人類首次！」吸引不少網友按讚。

▲人類史上首次看見黑洞影像。（圖／EHT COLLABORATION）

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許多人同步見證這一刻，紛紛留言表示，「哇，質量60億個太陽，大小只有一個棒球大，好猛」、「台灣真的很強」、「​好像貝果」、「以前只有計算模擬，沒人實際看過，現在終於」、「原來黑洞長這樣啊」、「天文這東西真的太神奇，高深莫測」、「時代大突破」、「可惜霍金沒能見證到這一刻」、「今天被中研院圈粉，翻譯很不錯」。

▲黑洞直播，蔡英文總統來留言了。（圖／中研院）

特別的是，除了總統蔡英文也前來留言「人類首次」，頻道Discovery、台南市長黃偉哲也先後現身留言串：「我看到了.....甜甜圈？」、「太令人感動了」。

中研院表示，這個成果並非短暫時間可以完成，中研院2009年就加入此計畫，而團隊也是第一批看到這個影像的人。為了看到這麼小的「黑洞」，需要很高解析度才觀測得到黑洞影像，全球不同地方天文望遠鏡必須同步，準確度要非常高，還要透過各觀測站的原子鐘用GPS校正時間。

中研院指出，現在公布的結果其實是2017年觀測的，但經過反覆確認不同團隊之間的獨自分析，花了1年多時間才完成。