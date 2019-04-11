19歲孫沉迷手遊偷印章盜領1000元　阿嬤「切心」報警逮人

▲苗栗縣竹南鎮一名19歲陳姓男子，趁外祖母外出時，偷取印章帳簿，盜領1000元玩手遊，阿嬤發現後切心報警抓人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一名陳姓男子（19歲）與外祖母同住，因沉迷於線上遊戲，趁阿嬤外出時，偷取放在床頭的印章與存款簿，盜領1000元購買點數，阿嬤發現錢被自家孫子偷了，心痛的報警抓人，全案依親屬間竊盗罪移送法辦。

竹南警方表示，陳男的外祖母8日晚間要整理房間的時候，發現自己放在床頭的2枚印章，及1本存摺不翼而飛；趕忙詢問與自己同住的外孫是否有偷拿，陳男也向外祖母坦承有偷拿她的農會存摺簿及印章，並當下將竊得的農會存摺簿交還予外祖母。

▲陳男因沉迷手機遊戲，到農會盜領阿嬤的1000元存款花用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳男的外祖母指出，因外孫坦承偷取印章、存摺並盜領裡面的現金，9日上午農會一開門，就趕緊到櫃台整理存摺，發覺存摺內存款被外孫盜領了新台幣1000元，阿嬤痛心之下才報案，請警方處理。警方一到現場陳男在員警的詢問下，心虛的從長褲後方口袋內，取出偷來的印章兩枚，當場交予警方。

阿嬤表示，會狠下心來提告自己的孫子，也是很無奈，希望這回孫子偷錢進了警局，讓他得到教訓有所悔悟，別再沈迷手遊，而全案也依親屬間竊盗罪移送法辦。