苗栗竊賊半夜偷電纜變賣　「生日當天被逮」在警局慶生

▲2竊嫌半夜潛入科技公司竊取電纜線，隔天變賣時被警方查獲，當天恰為游姓嫌犯生日，2人一同到警局慶生 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一間科技公司，3天連續被偷2次電纜線，損將近40萬，竹南分局警方研判竊賊會將其電纜線變賣，便在一家資源回收場埋伏，果然竊賊把偷來的大批電纜載到回收場，當場逮獲游姓（46歲）、陳姓（39歲）2名竊賊，並查獲245公斤重的纜線，及一包海洛英毒品，恰巧當天為游嫌生日，一同送進警局慶生，全案也將依加重竊盜罪嫌及毒品危害防制條例移送送辦。

▲2竊嫌所偷的電纜線有245公斤，還有電銲機、電鋸及電線皮等贓物，種類非常多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南分局警方表示，竹南地區有一間科技公司近來頻頻被盜竊電纜線，損失近40萬元，25日早上又發現被偷了，便向警方報案。警方調閱監視器後發現，廠區內影像模糊，另外也沒發現竊嫌使用交通工具；但偵查隊員研判，竊嫌應該會前往資源回收場典當竊得之電纜線，便加強轄區電纜線查贓勤務，果然在傍晚的時候一舉查獲2竊嫌前來變賣，並起出電纜線、電銲機、電鋸及電線皮等贓物。

警方指出，竊嫌2人自知無從辯解，坦承偷竊倉庫內的東西，更在陳姓竊嫌身上起獲一級毒品海洛因1小包，巧的是，當天也是游姓竊嫌生日，全案將擴大調查並移送臺灣苗栗地檢署偵辦。