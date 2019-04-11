江啟臣怒轟政府染指獨立機關！堅決反對李進勇任中選會主委

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌2月提名前雲林縣長李進勇任中選會主委。國民黨團總召江啟臣、書記長吳志揚等人在11日內政委員會阻擋李進勇進入會議，導致會議停開，隨後前往黨團記者室召開「退回李進勇 ！獨立變獨裁、下架蘇貞昌」記者會，江啟臣表示，不要染指獨力機關！堅決反對李進勇任中選會主委。

吳志揚表示，為了追求民主價值，堅決讓李進勇進入會場，堅決他的人事案進入審查。李彥秀指出，中選會是高度政治敏感的單位，李進勇敗選後發豪語「政治生涯到此為止」，註銷黨籍並不會讓他失去「顏色」，若他要擔任這個職務，國民黨在未來也會持續抗議，獨立單位名存實亡。

上午內政委員會排案審查中選會人事案，因此被提名中選會主委的李進勇一早就來到立法院內政委員會。但是國民黨立委一早就在門口堵李進勇，質疑李進勇過去的背景，以及黨籍的身分沒有「處理乾淨」，因此將李進勇包圍、擋在走廊上，大喊要他滾回去。雙方僵持了半小時，李進勇只能無助地站在走廊上，顯得非常尷尬。

雙方在立院廣場僵持，李進勇說，國民黨立委認為他有民進黨籍所以不適合接受提名，這就是審查會需要說明的，他今天也來說明了，他能不能就任是立法院決定，這時候說他是接受酬庸是認識不清，去年才發生大事，明年馬上要大選，「誰說接這個位置是酬庸？」

▲國民黨立委包圍李進勇。（圖／記者羅婉庭攝）

▲主委被提名人李進勇列席備詢，遭到國民黨籍立委強力杯葛。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院第9屆第7會期內政司法及法制委員會聯席會議審理中選會主委一案。主委被提名人李進勇列席備詢，遭到國民黨籍立委強力杯葛，雙方爆發推擠。（圖／記者湯興漢攝）