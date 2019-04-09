快訊／46名綠委護航李進勇掌中選會　藍委提案把阿扁關回中監

▲院會表決報告事項，國民黨團提案「反對酬庸 退回李進勇」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院9日舉行院會，前雲林縣長李進勇任命為中選會主委一案，今經由表決，交付內政委員會審查。雲林縣前縣長李進勇自2月被提名至今，民進黨團一度因為避免人事案案影響行政院長蘇貞昌赴立院接受總質詢，自行撤案，9日在46名民進黨立委支持下，全案付委審查。

民進黨立委李俊俋轉述，李進勇9日上午拜會民進黨團大會，尋求黨內立委支持，立委一致表示支持態度；他指出，李進勇是立法院老前輩，在學養上沒有問題，自己參與選舉有實務經驗，會比過去人選更適合。據指出，本週內政委員會輪到立委張宏陸排審，最快明後天就可以在委員會討論。

不過，國民黨團總召江啟臣指出，中選會經過法制化後，從沒提過具有黨籍的人當過主委，更何況李進勇在去年九合一敗選後說，他要在故鄉終結政治生涯，等於是說話不算話，選輸不可恥，但說謊毀諾的人非常可恥，顯然民進黨還沒有反省。

此外，立法院國民黨團9日於立院院會提出變更議程，要求法務部立即撤銷前總統陳水扁的保外就醫資格、將其送回台中監獄，並舉牌疾呼「把阿扁關回去」，但表決後遭具有多數立委席次優勢的民進黨團否決。

根據提案書內容，陳水扁出自民進黨2016年重新執政後，更不再顧忌掩飾的「裝病」，除了席多場政治性宴席，不斷透過臉書對政治事務發表意見，也參與選舉造勢活動，暢談政治理念，是一再踩保外就醫紅線。