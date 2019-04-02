「反核廢」公投第一階段2800份送中選會　環團：萬年核廢才是真正問題

▲反核廢」公投第一階段2800份送中選會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

支持反核理念的民間團體日前提出「反核廢」公投，公投領銜人、地球公民基金會副執行長蔡中岳等人2日上午將募集到的2800份連署書，送入中選會。蔡中岳指出，這次公投希望社會不應再花時間在核電爭議上，不管是反核或擁核，都應面對核廢問題。因此他們主張，既然無法妥善處理核廢料，就不應繼續興建核電廠，也不應該讓屆滿運轉40年期限的老舊核電廠延役。

綠色公民行動聯盟等團體今以「您是否同意在高放射性核廢料最終處置場啟用前，不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫？」為題的2800份聯署書扛進中選會，盼能通過公投的一階段的審查，並接續進行第二階段的30萬份聯署書目標。

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▲「反核廢」公投主文為「您是否同意在高放射性核廢料最終處置場啟用前，不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫？」。（圖／記者崔至雲攝）

綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣表示，去年「偽以核養綠」公投過關，核電利益集團趁勢繼續推動二部曲公投，提出「重啟核四」、「以煤養核」公投，緊密結合國民黨政客一起推動聯署。她指出，公投過後，很多民眾誤以為養綠是在支持再生能源，結果卻是造謠詆毀再生能源。

▲公投領銜人蔡中岳表示，反核廢公投若經中選會正式成案，未來將進行第二階段30萬份連署。。（圖／記者崔至雲攝）

崔愫欣說，反核廢公投聯署從3月27日開始，僅僅一周的時間就順利募集到2800份聯署書，希望向大眾闡明，核電利益集團只談核電，卻避而不談核廢代價，是不負責任的公投，因此希望不管反核或擁核，都應重視萬年核廢問題，同時面對核電帶來的風險與代價，盡快推動再生能源的發展來代替有爭議的核電。

崔愫欣最後提到反核廢公投理由書包括，1、高階核廢料危害環境萬年、2、高階核廢是各國至今無法解決的難題、3、核廢料無法送到國外永久貯存，再處理亦不行、4、核電運作40年，高階核廢料已爆量儲存、5、核廢料僅為核電諸多問題之一、6、不應新增更多核廢，債留子孫。

▲2019「告別核電 風光明媚」廢核遊行將在27日舉行。（圖／記者崔至雲攝）

蔡中岳說明，反核廢公投若經中選會正式成案，全國廢核行動平台將展開6個月期限的第二階段30萬份連署，同時也將在今年4月27日「告別核電風光明媚」的廢核遊行更清楚的讓大眾更了解公投訴求。