國民黨轟李進勇接中選會強渡關山：民進黨把國人當白癡嗎？

▲國民黨立院黨團10日召開記者會，揚言全力杯葛李進勇人事。（圖／黨團提供）

記者蔡浩祥／台北報導

行政院長蘇貞昌2月提名前雲林縣長李進勇任中選會主委，9日民進黨立院黨團在院會以多數優勢強渡關山，46名委員投下贊成票表決通過付委審查，預計11日在內政委員會排審。對此，國民黨團10日召開記者會，痛批民進黨根本酬庸、私心任用，表示將全力杯葛，更反問把國人當白痴嗎？

國民黨團總召江啟臣表示，中選會是選務工作的主審官、裁判官，最主要的工作職掌是負責選舉、罷免、公民投票事務的辦理及指揮監督等，竟被民進黨政府用來酬庸敗選縣市長，讓披著民進黨籍的敗選縣長李進勇擔任主委，難道去年九合一敗選輸得還不夠嗎？

江啟臣指出，自己已提案修正《中選會組織法》，訂定「李進勇條款」，規範出任中選會委員，前3年不能出任黨職、參與公職人員選舉，以及政府機關或公營事業之有給職職務；不料，司法法制委員會根本不敢排案審查，儼然是民進黨政府的側翼、打手。

▲前雲林縣長李進勇。（圖／李進勇競選團隊提供）

內政委員會召委林為洲表示，在中選會組織法通過之後，李進勇是首位具有黨籍身分的提名人，包括過去國民黨執政、陳水扁執政時期，形式上都會尊重中選會獨立機關的精神，提名無黨籍人士擔任主委。

話鋒一轉，林為洲指出，李進勇前一刻還具有黨職，提名後馬上撤銷黨職，誰會相信曾在民進黨擔任中常委的李進勇，還能夠獨立行使職權、超越黨派？這種作法民進黨是要騙誰？把國人當白痴嗎？