圖／李進勇想接中選會「被罰站」一小時　藍營杯葛成功：終結政治生涯！





▲立法院第9屆第7會期內政司法及法制委員會聯席會議審理中選會主委一案。主委被提名人李進勇列席備詢，遭到國民黨籍立委強力杯葛，雙方爆發推擠。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

中選會主委至今懸缺4個多月，立院內政委員會11日審查中選會主委李進勇人事同意權案，遭國民黨痛批執政黨「把選務弄成黨務」，要李進勇依誓言「終結政治生涯」，雙方僵持不下，「罰站」長達一小時，最後藍營杯葛成功。

李進勇一到會議室外走廊，江啟臣等人便將他包圍，並將他一路逼出立法院，兩邊僵持近一小時，導致會議取消，將再擇時審查。

江啟臣怒轟李進勇，「你說過在你故鄉終結政治生涯，蘇貞昌提名你你就接受，沒有風骨、無恥！」，為了酬庸才註銷黨籍，背棄價值、沾侮這個獨立機關，吳志揚、賴士葆、費鴻泰等人狂喊「滾回去！」，直指他不要臉，場面十分尷尬。

民進黨立委郭國文趕到線場，坦言自己「臨時接到通知」，準備請李進勇回黨團休息，但費鴻泰等人再度阻擋，一路批評此舉更證實民進黨為酬庸，雙方最後在議場前僵持不下，在立院廣場罰站將近半小時。

郭國文批評，不要動不動就推擠、「今天運動量已經足夠！」，呼籲藍營適可而止，團總召柯建銘表示，國民黨發動強烈攻擊，阻止李進勇進入會場，剛才委員會程序已經進行到發言結束，之後會從詢答開始。

柯建銘也呼籲，國民黨應該適可而止，用政黨操作方式處理同意權，外界自有評價，並強調李進勇已經取消黨籍，所以請大家放心，未來還有公投法要審議，如果審議時沒有主委，大家該想想此事的嚴重性，未來要怎麼處理，一步一步來。

行政院長蘇貞昌2月提名前雲林縣長李進勇任中選會主委，9日民進黨立院黨團在院會以多數優勢強渡關山，46名委員投下贊成票表決通過付委審查，11日內政委員會排審。遭國民黨團痛批酬庸任用，全力杯葛。

李進勇不滿表示，若非準備接收這個位置，為何要促銷黨籍，沒有必要啊，代表有接受挑戰也表示決心，期盼消除疑慮，才提早而且採取比中選會組織法更高標準，主動向民進黨要求註銷黨籍，這就是他的誠意、決心。

▲雙方爆發推擠。（圖／記者湯興漢攝）





▲國民黨立委一路包圍李進勇。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國立黨立院黨團4/11召開記者會，痛批蘇貞昌的髒手伸進中選會，主委被提名人李進勇不適任。江綺陳、吳志揚、林德福、李彥秀、林為洲、 林奕華列席。（圖／記者湯興漢攝）