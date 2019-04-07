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社會 社會焦點 保障人權

台塑六輕廠爆炸！瓦斯外洩5村村民急撤　縣長張麗善下令重罰「500萬」

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▲六輕爆炸。（圖／翻攝麥寮鄉長蔡長昆臉書）

▲六輕發生大爆炸，麥寮鄉鄉長蔡長昆及鄉代主席韓青山第一時間趕到現場。（圖／翻攝麥寮鄉代主席韓青山臉書）

地方中心／雲林報導

台塑雲林麥寮六輕台化芳香烴三廠7日下午發生大爆炸，強大威力讓許多民眾紛紛表示「連玻璃都在震」，而由於這起爆炸導致瓦斯外洩，麥寮鄉長蔡長昆也在第一時間趕到現場，並緊急撤離附近5村約萬餘人，將待現場安全後再撤回，以確保村民安全，而雲林縣長張麗善也將針對此次事件開罰500萬元。

7日下午2時5分許，六輕台化芳香烴三廠突然發出轟然巨響，接著火舌與濃煙高竄，經初步調查，是廠區內的LPG管爆裂而導致，許多目擊民眾聽聞爆炸聲紛紛嚇傻，就連玻璃都被震破。

對此，麥寮鄉長蔡長昆、鄉代主席韓青山、縣議員廖郁賢也都在第一時間趕往現場，並同時啟動防災逃生機制，緊急撤離鄰近的海豐、三盛、後安、中興及許厝等村民，以確保安全。

▲▼ 六輕爆炸 。（圖／雲林縣消防局提供）

▲爆炸威力強大，許多民宅的玻璃都被震破。（圖／雲林消防局提供）

蔡長昆表示，這次的爆炸威力相當強大，幾乎全縣都聽得到爆炸聲，連玻璃都被震碎，目前已要求六輕馬上停工調查氣爆原因，並承諾保證安全，否則鄉民將不同意復工。

雲林縣縣長張麗善祭出7項指示，成立事故調查小組，並在3天內公佈事發真相、必須調查因爆炸而竄出的濃煙對人體有無傷害、要求六輕進行管線總體檢，並提出具體管線汰換等相關工程、即刻開始監控空污指數，確保雲林居民呼吸健康、鄰近漁塭民宅如有損害，由六輕負全責修復、調查報告出爐前，勒令停工、研議成立國際級的災害應變小組，嚴謹做好相關公安，另外也將針對此次工安事故依空汙法開罰500萬元。

▲▼ 六輕爆炸 。（圖／雲林縣消防局提供）

▲針對此次事件，雲林縣長張麗善將開罰500萬元。（圖／雲林消防局提供）

此次發生爆炸，有許多民眾第一時間將畫面PO上臉書，有人留言表示「當下還以為是地震」、「雲林很多地方都聽到巨響，竹山那邊也有人聽到 ... 好可怕，希望沒有人受傷」。

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關鍵字：六輕,爆炸,LPG管

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