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狠拉腳痛年輕人！阿伯吼「這是博愛座」霸占2位　正義哥飆罵：你是在靠X

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突發中心／綜合報導

一名女網友搭乘台鐵時，目睹黑衣阿伯把坐在博愛座的腳痛年輕人拉起，指責「這裡是博愛座耶」，引起騷動。後來有同車正義哥看不下去嗆聲，「你是在靠北喔，好好講不用搞成這樣，你也是有年紀的人。」

女網友在「爆料公社」寫道，早上9時許在桃園、鶯歌往台北的火車上，一名看似雄壯威武中氣十足的阿伯上車，這時已經有女生讓座，但他動手硬是把坐在博愛座的年輕人拉起，吼叫「我也腳痛啊」，接著佔走2個博愛座的位子，一個自己坐、一個給東西坐。

▲▼博愛座。（圖／翻攝自爆料公社）

▲阿伯嗆聲。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

影片中可以看見，一陣吵鬧後列車長來了，首先安撫雙方情緒，同時也斥責阿伯「人家就腳痛你幹嘛這樣」，拍拍年輕人的肩安慰「沒事、沒事」。

事後有同車正義哥看不下去大罵，「你是在靠北喔，沒關係啦，講話不用這樣子，好好講就好，不要搞到像這樣好不好，你也是有年紀的人，好好想一想。」霸氣堵住阿伯的嘴。

▲▼博愛座。（圖／翻攝自爆料公社）

▲列車長來排解糾紛。

▲▼博愛座。（圖／翻攝自爆料公社）

▲阿伯占了2個位子。

許多網友紛紛留言「不合理欸，博愛座是給需要的人吧」、「旁邊媽媽在拉什麼拉啦！如果是我的話一定跟著一起罵那個老人」、「所以我坐車不舒服也只敢硬撐不敢坐博愛座」、「可能腦也在痛，建議送醫」。

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關鍵字：博愛座,靠北,腳痛,老人

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