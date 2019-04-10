踹狗被男童制止！泳池怪男惱羞追打「逼下跪道歉」　教練氣哭：沒保護好他

記者林姸君／採訪報導

一名黑衣男子10日在竹南運動公園的泳池櫃台辦理事務，沒想到在等人員的空檔竟然伸腳踹狗，結果被路過的小朋友看到制止，結果惱羞成怒反追打小朋友。路過民眾看不下去，紛紛上前要黑衣男道歉，只是他竟不以為然，還嗆聲「住哪裡」，疑似要報復。

▲黑衣男踹狗。（圖／劉姓教練提供，下同）



▲小朋友規勸竟還惱羞成怒。



目擊的劉姓教練氣憤指出，黑衣男對泳池養的狗歐熊動粗驅趕，結果被小朋友看到規勸「不可以對小狗這樣」，不料竟追打小朋友，甚至要求他下跪道歉；旁邊的人看不下去為小朋友打抱不平，還被恐嚇交出個人資料。

教練向《ETtoday新聞雲》記者表示，黑衣男之前就曾在泳池內外對其他泳客、救生員以及小朋友進行騷擾及爭吵，什麼都要管，並且做出驚嚇、肢體上的接觸；被打的小朋友是游泳課的學生，有點學習障礙、單親，但這樣的孩子都能保護小狗，一個成年人卻做出這麼恐怖的事情。他也自責沒有保護好小朋友，因此更要挺身而出。

▲黑衣男推打質問男童。



▲把小朋友越推越外面，櫃檯小姐嚇到跟著跑出去。



教練說，「希望這些資訊附上讓所有人都能多關心、保護小朋友及小狗，我也已告知該學校主任要加強小朋友上下學的安全及宣導；礙於我不能等事情發生我才制止，所以在他有這些舉動意圖尚未發生事情前就要先制止了。」

據了解，黑衣男年約60左右，尚未結婚行為也都很怪異，可以說是不定時炸彈。目前小男童的家長準備帶孩子驗傷，並且提告，讓法律還給他們公道。

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