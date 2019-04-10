「我是撿到坦克了」　王丹：不再回應王淺秋

▲王丹槓上王淺秋，承認自己撿到坦克。（圖／翻攝王丹臉書）



政治中心／綜合報導

高雄市新聞局長王淺秋為高雄市長韓國瑜訪美發表演說一事，跟社運人士王丹槓上。王丹10日在臉書發文聲明表示不再回應王淺秋，也承認自己撿到坦克了，火氣有點大。

民運人士王丹9日先在臉書PO文，說他以哈佛研究員的身份，沒看到市長要來演講的公告，質疑這趟行程「唬爛」，新聞局長王淺秋公布邀請函，打臉「唬爛說」之後，王丹10日又改發文嗆「明明是閉門座談，卻硬說成是在哈佛大學演講」。

針對王丹連串發文，王淺秋強調，一切尊重學校安排，到時「會以小規模閉門方式進行，更有助於深入對談，演講約20~30分鐘後，也會有充分的QA和對談時間」，將把這趟出訪重點，放在學術交流。

▲王淺秋出示哈佛大學和史丹佛大學的邀請函。（圖／記者賴君欣攝）



王丹聲明表示，「基於相互尊重的原則，既然高雄市政府沒完沒了，那我就奉陪到底。」第一，淺秋女士口口聲聲說要「相互尊重」，結果我質疑一下，就發新聞稿大罵說我是「井底之蛙」，你平時就是這麼尊重別人的嗎？也可能啦，你已經習慣了這樣的「尊重」，「我們不在一個文明的層次上，是我無法理解，但你要是這樣教養小孩子，那真的不好。」

第二，王丹提到，「我質疑的是根本就沒有演講這回事，而只是閉門座談。」把稀鬆平常的一個邀請說得那麼轟轟烈烈，這不是唬爛是什麼？「淺秋女士公然捏造我的原意，然後還要我道歉，這臉皮是有多厚呢？我很想拿把尺子量量。」

第三，針對王淺秋女士指王丹「習慣了批判和質疑」，王丹認為，「對於那些不學無術，認共產黨為親爹的人和言行，我身為一個知識分子，不去『批判和質疑』，是要做什麼？有人希望被尊重，那就請你做出讓人能夠尊重的行為來好嗎？淺秋女士加油好嗎？」

王丹再次重申，閉門座談不是演說，「你就別鬧了，誠懇地希望你能有點文化，文化，是很厚重的東西，值得你去追求。」王丹在貼文底下留言表示，「以後不再回應王淺秋了。是我孤陋寡聞，以前從來沒有聽說個這麼一個人，結果我剛剛得知，她是中天出來的人，那就不必搭理了。」

對於一連串抨擊韓國瑜演說事件，王丹坦承，「今天火氣有點大，我是撿到坦克了，我現在就把坦克收起來。」

▲王丹回應王淺秋。（圖／翻攝王丹臉書）