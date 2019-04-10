快訊／4個太陽少一顆　歐陽龍：吳敦義重啟「韓朱王」會

▲國民黨發言人歐陽龍。（圖／記者徐政璿攝）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨主席吳敦義10日在中常會表態沒有意願參選2020，原本備受外界關注的吳朱王韓四個太陽，現在少了一顆。國民黨發言人歐陽龍表示，國民黨的總統初選期程會因應時局做彈性安排，日前延期的吳朱、吳王、吳韓會等，也會在近期盡快安排時間見面，確定後再對外報告。

原訂國民黨10日要通過總統提名作業要點和時程，不過日前國民黨主席吳敦義與有意參選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平的會面破局，故決定延後向中常會提交。

歐陽龍表示，國民黨的總統初選期程會因應時局做彈性安排，日前延期的吳朱、吳王、吳韓會等，也會在近期盡快安排時間見面，確定後再對外報告。

歐陽龍也說，目前民進黨總統候選人還沒出線，也不確定是否有第3方勢力要參與選舉，國民黨的初選期程會因應時局，做彈性的安排。

至於國民黨中央委員徐正文今天到黨中央提出兩點訴求，一是暫停黨內初選直接徵召韓國瑜，另是提早在5月初召開全代會，並把提案書交給中常委李昭平，盼常委在中常會中正式提案。

不過，國民黨副發言人蕭敬嚴會後轉述時表示，今天常會上沒有上述的提案，也沒有相關討論。依照黨章規定，要召開全代會須在兩個月前通告全體黨員，也就是說，就算今天常會上通過徐正文所盼提前召開全代會的提案，最快也要在6月才能開，跟他們的訴求不符，盼他們詳讀黨章再提案。

至於是否可能召開臨時代表大會，蕭敬嚴說，有兩個途徑，一是中央委員會決定召開，另是過半縣市黨部提出請求，但是否有必要召開臨全會或是提前舉行全代會，國民黨需要審慎思考必要性。

有關基層黨員盼停止初選的訴求，蕭敬嚴說，初選仍按照期程進行當中，5月領表、連署、登記，6月初選、7月全代會通過提名，並沒有刻意延後，或是因人設事的制度打造。