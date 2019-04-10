被甜美空姐包圍！韓國瑜「靦腆微笑」臉紅自拍　網笑翻：佳芬姐很火

▲空少開心向韓國瑜要簽名照。（圖／東森新聞）



突發中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜9日啟程展開為期9天的訪美之旅，將橫跨東西岸，從東岸的波士頓，到西岸的洛杉磯、聖荷西等城市。一路上許多韓粉熱情簇擁，到了機艙裡更是被一群美麗的華航空姐包圍，讓網友揶揄「佳芬姐在後面很火」。

網友在社團「韓國瑜後援會」貼出一張韓國瑜與華航空姐的合照；畫面中可以看到，空姐漾出甜美笑容，嬌羞的拿起手機與市長自拍，而韓國瑜笑容靦腆，臉頰上似乎還有一抹淡淡紅暈，展現親和力。

不過貼文一出有其他網友擔心，上次高鐵小姐與郭台銘自拍遭處分事件重演，建議不要把照片PO上網。對此原PO回應，「這是空姐主動跟韓市長拍照，而且不只一位空姐要求，空姐願意就行，航空公司只規定視當時的飛安與工作狀況及空服員的個人意願。」

▲韓國瑜與空姐合照。（圖／翻攝自韓國瑜後援會）



而許多人看完照片後紛紛表示「哇羨慕啦，我也要跟空姐拍一張」、「韓市長，佳芬姐在旁邊，你還笑這麼開心，不怕皮癢」、「回家要洗衣服了」、「美女，小心又被網軍靠北囉」。

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