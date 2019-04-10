台灣5月可參加OIE年會！農委會：不會迴避和大陸交流

▲農委會表示，台灣是OIE會員國，只要年會或常設專家小組， OIE已回信台灣代表有權益可出席討論。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

世界動物衛生組織（OIE）8日在北京召開非洲豬瘟專家會議但未邀請台灣出席。不過，今年OIE年會5月在巴黎召開，我國確定受邀，到時是否會和大陸代表進行交流？今（10日）農委會強調，這是一個國際交流場合，不會排斥也不會迴避。

今天農委會舉行記者會公布連續3天海漂豬都檢出非洲豬瘟病毒，被問5月年會各國代表預計都會出席，農委會是否會當面和大陸這一方進行意見交流或抗議海漂豬的問題。將代表出席的防檢局副局長杜文珍說，就動物衛生議題來看，不會排斥，也不會有任何迴避，因為這是國際場域可以交流的機會。

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農委會副主委黃金城則提，這次北京舉辦的會議和今年3月7日農委會在台北舉行非洲豬瘟預防與控制國際研討會，性質相同，邀請國內外專家針對疫情緊急應變計畫、防疫與準備及邊境管制措施等多項議題討論，事實上當時也邀請大陸，只是人雖有到場，卻不願意面對媒體及上台說些什麼。

黃金城接著說，當時在很多場合都有機會和大陸代表討論到很多和非洲豬瘟相關議題，也都能夠互相、溝通，不過這次研討會對方就是不願意邀請。黃金城強調，台灣是OIE會員國，只要年會或常設專家小組， OIE已經回信，台灣代表絕對有權益都可以出席討論。

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