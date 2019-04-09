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大陸海漂豬驗出非洲豬瘟！馬祖豬肉品即日起暫停輸台

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▲▼大陸海漂連江豬隻，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。（圖／農委會提供）

▲大陸海漂連江豬隻，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（9日）表示，4日連江縣南竿清水沃岸際發現1頭漂流上岸死亡豬隻，經農委會防檢局基隆分局馬祖檢疫站派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天確定檢出非洲豬瘟病毒，為確保產業安全，將暫停連江縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週。

應變中心說明，馬祖檢疫站4日接獲海巡署馬祖巡防區通報，在南竿鄉清水沃岸邊發現1頭死亡豬隻，該站趕赴現場了解，採集相關檢體後，配合連江縣政府進行後續豬隻屍體焚燒方式銷毀，檢體送畜衛所檢驗，相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

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▲大陸海漂連江豬隻，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。（圖／農委會提供）

▲防檢局表示，發現海漂豬的現場也有發現簡體字樣的海漂垃圾，推判應由大陸漂流過來。（圖／農委會提供）

應變中心補充，死豬發現地點已由馬祖檢疫站完成澈底消毒，南竿鄉全鄉共2養豬場也位於發現地半徑3公里範圍，1場現無飼養豬隻，另1場經縣府獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測。為確保產業整體安全，將暫停連江縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週。

防檢局指出，連江縣鄰近大陸福建省閩江及鰲江出海口，發現海漂豬的現場也有發現簡體字樣的海漂垃圾，綜合推判，應由大陸漂流過來，因應本次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施，也將循兩岸防疫通報機制，通知大陸要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。

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關鍵字：非洲豬瘟,連江縣,農委會

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